झुंझुनूं: हिस्ट्रीशीटर बदमाशों ने किसान के घर बोला धावा, जाते-जाते दी हत्या की धमकी, परिवार को दी जा रही पुलिस सुरक्षा

हमलावरों ने अजय के गले से सोने की चेन, कविता से सोने का बादलिया और 30 हजार रुपए नकद लूट लिए। प्रीतम ने लोहे की रॉड से घर का सामान तोड़ा। बदमाशों ने महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया। धमकी दी कि अजय ने उनके मामा हेम सिंह को खेत में लकड़ी डालने से रोका था, इसलिए उन्हें मारने आए। पुलिस शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। दीपेंद्र और प्रीतम हिस्ट्रीशीटर हैं, जिनपर चिड़ावा में एक किराना व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले इनामी बदमाश घोषित हैं।