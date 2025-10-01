Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

झुंझुनूं: हिस्ट्रीशीटर बदमाशों ने किसान के घर बोला धावा, जाते-जाते दी हत्या की धमकी, परिवार को दी जा रही पुलिस सुरक्षा

पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन हमलावरों ने कैमरे तोड़ दिए। मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपी दीपेंद्र उर्फ हुड्डा और प्रीतम उर्फ ढीला समेत अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

2 min read

झुंझुनू

image

Kamal Mishra

Oct 01, 2025

jhunjhunu crime

सीसीटीवी फुटेज में हमवावरों की गाड़ी (फोटो-पत्रिका)

झुंझुनूं। सूरजगढ़ थानाक्षेत्र के गांव अगवाना कलां में 28 सितंबर की रात हथियारबंद बदमाशों ने किसान अजय कुमार गजराज के घर पर हमला कर दिया। हिस्ट्रीशीटर बदमाशों ने लूटपाट की और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। जाते वक्त जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।

पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। लेकिन हमलावरों ने कैमरे तोड़ दिए। मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपी दीपेंद्र उर्फ हुड्डा और प्रीतम उर्फ ढीला समेत अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पीड़ित अजय कुमार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है कि 28 सितंबर को रात करीब 1:30 बजे बलोदा निवासी दीपेंद्र उर्फ हुड्डा और स्वामी सेही निवासी प्रीतम उर्फ ढीला अपने चार-पांच अन्य साथियों के साथ बिना नंबर प्लेट वाली कार से उनके घर पहुंचे।

घर में घुसे हमलावर (फोटो-पत्रिका)

हमलावरों ने मुख्य द्वार तोड़कर घर में प्रवेश किया। दीपेंद्र के हाथ में लकड़ी का डंडा था, जिससे उसने अजय और उनकी पत्नी कविता पर हमला किया। दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने जाते वक्त कैमरे तोड़ दिए।

घायल अजय कुमार गजराज (फोटो-पत्रिका)

सोने के आभूषण व नकदी लूटी

हमलावरों ने अजय के गले से सोने की चेन, कविता से सोने का बादलिया और 30 हजार रुपए नकद लूट लिए। प्रीतम ने लोहे की रॉड से घर का सामान तोड़ा। बदमाशों ने महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया। धमकी दी कि अजय ने उनके मामा हेम सिंह को खेत में लकड़ी डालने से रोका था, इसलिए उन्हें मारने आए। पुलिस शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। दीपेंद्र और प्रीतम हिस्ट्रीशीटर हैं, जिनपर चिड़ावा में एक किराना व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले इनामी बदमाश घोषित हैं।

आरोपियों की तलाश तेज

थाना अधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पांचों आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Oct 2025 08:34 pm

Published on:

01 Oct 2025 08:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं: हिस्ट्रीशीटर बदमाशों ने किसान के घर बोला धावा, जाते-जाते दी हत्या की धमकी, परिवार को दी जा रही पुलिस सुरक्षा

