Rajasthan : लोगों से भरा जुगाड़ पलटा, महिला की मौत, 13 घायल, तीये की बैठक में शामिल होकर लौट रहे थे

गंगापुरसिटी। वजीरपुर उपखण्ड क्षेत्र के सैवाला गांव में तीये की बैठक में शामिल होकर लौट रहे लोगों से भरा जुगाड़ बगलाई मोड़ पर पलट गया। इससे एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 महिला व तीन पुरुष घायल हो गए। जिनको गंगापुरसिटी के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना के दौरान चीख-पुकार मच गई। बाद में ग्रामीणों ने सभी घायलों को वहां से गुजर रहे वाहनों को रोककर उनसे चिकित्सालय पहुंचाया।
वहीं मृतक रीना पत्नी दिनेश योगी निवासी छाबा की बगीची का शव राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। घायलों ने बताया कि सैवाला गांव में रिश्तेदार की तीये की रस्म में शामिल होने के लिए बुधवार सुबह ट्रेन से गए थे। लौटते समय पीलोदा रेलवे स्टेशन के लिए जुगाड़ उनको छोड़ने आ रहा था। रास्ते में बगलाई मोड़ पर अनियंत्रित हुआ जुगाड़ पलट गया।
घायलों में मेघा, अमरवती, अंगूरी देवी, नर्वदा, सुशीला, प्रेमदेवी, राजंती, बल्लू योगी, गुड्डी, रूपचंद, उर्मिला, रमेशी तथा लोहड़ा शामिल है। सूचना पर राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचे पीलोदा थाना प्रभारी मानसिंह ने बताया कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार सैवाला में ट्रेन से तीए की रस्म में शामिल होने गए थे। इस दौरान जुगाड़ पलट गया। फिलहाल किसी ने रिपोर्ट नहीं दी है। एक महिला की मौत हो गई है। जिसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।
बगलाई सरपंच अमरसिंह ने बताया कि बगलाई मोड़ खतरनाक है। इसमें स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। पहले भी यहां पर जुगाड़ पलट गया था। इस सम्बंध में अधिकारियों को भी अवगत करा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आए दिन बाइक व चौपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं।
