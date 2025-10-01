Rajasthan : लोगों से भरा जुगाड़ पलटा, महिला की मौत, 13 घायल, तीये की बैठक में शामिल होकर लौट रहे थे

घायलों में मेघा, अमरवती, अंगूरी देवी, नर्वदा, सुशीला, प्रेमदेवी, राजंती, बल्लू योगी, गुड्डी, रूपचंद, उर्मिला, रमेशी तथा लोहड़ा शामिल है। सूचना पर राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचे पीलोदा थाना प्रभारी मानसिंह ने बताया कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार सैवाला में ट्रेन से तीए की रस्म में शामिल होने गए थे। इस दौरान जुगाड़ पलट गया। फिलहाल किसी ने रिपोर्ट नहीं दी है। एक महिला की मौत हो गई है। जिसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।