बीकानेर के प्रधान पद के उपचुनाव पर डोटासरा ने उठाए सवाल, कहा- ‘प्रक्रिया निरस्त नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन’

Bikaner Panchayat By-Election: राजस्थान में पंचायत उपचुनाव व जिला परिषद के उपचुनाव संपन्न हो चुके है। कांग्रेस ने उपचुनाव के तहत पंचायत समिति बीकानेर के प्रधान पद की निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 'अगर यह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया निरस्त नहीं हुई तो कांग्रेस न्यायालय भी जाएगी और सड़कों पर भी आंदोलन करेगी।'
उन्होंने X पर लिखा- 'आज आदेश .. और कल ही नॉमिनेशन और कल ही इलेक्शन! लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये भद्दा मजाक भाजपा के सिवा कोई नहीं कर सकता। 22 अगस्त की शाम को आदेश जारी होता है, और 23 अगस्त की सुबह नामांकन, स्क्रूटनी और दोपहर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करवा देने का कार्यक्रम बना दिया गया।'
'लोकतंत्र में पारदर्शिता, समयावधि और जनता की सहभागिता होती है, लेकिन यहां तो ना सूचना का समय दिया गया .. और ना ही सोचने-समझने व सिंबल बांटने का मौका! ये कैसा तुगलकी फरमान है.. कैसी तानाशाही है? इस तुगलकी फरमान पर राज्य निर्वाचन आयुक्त और बीकानेर जिला कलेक्टर से बात करके सख़्त आपत्ति दर्ज कराई है।'