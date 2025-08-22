बीकानेर के प्रधान पद के उपचुनाव पर डोटासरा ने उठाए सवाल, कहा- ‘प्रक्रिया निरस्त नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन’

Bikaner Panchayat By-Election: राजस्थान में पंचायत उपचुनाव व जिला परिषद के उपचुनाव संपन्न हो चुके है। कांग्रेस ने उपचुनाव के तहत पंचायत समिति बीकानेर के प्रधान पद की निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 'अगर यह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया निरस्त नहीं हुई तो कांग्रेस न्यायालय भी जाएगी और सड़कों पर भी आंदोलन करेगी।'