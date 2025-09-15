Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की गाइडलाइन जारी, धार्मिक प्रतीक चिन्हों को उतारा नहीं जाएगा, गहनता से होगी जांच

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 19 सितंबर को प्रस्तावित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

बीकानेर

Anil Prajapat

Sep 15, 2025

RSSB-Grade-4-exam
परीक्षार्थियों की जांच करते हुए। पत्रिका फाइल फोटो

बीकानेर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 19 सितंबर को प्रस्तावित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण कर आएगा तो उन्हें उतारा नहीं जाएगा। शंका होने पर गहनता से जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें किसी प्रकार का नकल करने का उपकरण तो नहीं छिपाया गया है। इसके बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

गाइडलाइन में सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने की छूट दी गई है। कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी जरूरी है। साथ ही परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि प्रतीक चिन्हों में कोई नकल के उपकरण मिलते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।

फोटो युक्त पहचान पत्र लाना आवश्यक

परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को फोटाे युक्त पहचान पत्र आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। इसमें अभ्यर्थी की जन्मतिथि का अंकन होना जरूरी है। विशेष परिस्थितियों में ही पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा।

साथ ही परीक्षा में उपस्थिति पत्र में रंगीन मूल फोटो चस्पा करना होगा। सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। साथ ही पारदर्शी नीले रंग की स्याही की बॉलपेन लानी होगी। कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र में नहीं ले जाने दी जाएगी।

15 Sept 2025 09:46 am

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की गाइडलाइन जारी, धार्मिक प्रतीक चिन्हों को उतारा नहीं जाएगा, गहनता से होगी जांच

