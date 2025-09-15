Constable Recruitment: कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में AI से 13 डमी अभ्यर्थी पकड़े गए, जयपुर में चाचा-भतीजा गिरफ्तार



बता दें कि जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में पकड़ा गया एक मामला सबसे चर्चित रहा, जिसमें चाचा-भतीजे दोनों की पोल खुल गई। शनिवार को मुरलीपुरा स्थित शहीद हिम्मत सिंह राजकीय स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे धौलपुर निवासी भूपेंद्र गुर्जर को एआई सिस्टम ने पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि भूपेंद्र ने जून माह में धर्मवीर के नाम से परीक्षा दी थी।