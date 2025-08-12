प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में एक लाख 6 हजार 190 स्कूल संचालित हो रहे हैं। इसमें मदरसे और संस्कृत विभाग के स्कूल भी शामिल हैं। अभी तक 25 हजार 986 स्कूलों में ही यू डाइस का यह काम शुरू हो पाया है, जबकि 80 हजार 204 स्कूलों में तो यू डाइस पोर्टल को संभाला भी नहीं है। पूरे प्रदेश में पांच अगस्त तक 24.47 प्रतिशत ही काम पूरा हुआ है।