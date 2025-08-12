राजस्थान के सभी सरकारी, निजी स्कूलों, मदरसों और सैनिक स्कूलों में कक्षा 12वीं तक अध्यनयरत विद्यार्थियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट शिक्षकों की ओर से यू डाइस पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा रही है। स्कूली स्तर का डाटा अपलोड नहीं करने के कारण अगले चरण में कॉलेज स्तर का डाटा यू डाइस पर फीड नहीं किया जा रहा है।
शिक्षकों की लापरवाही की वजह से किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा की कुंडली यू डाइस पर नहीं दिख रही है। जानकारी के अनुसार पोर्टल पर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड की जिम्मेदारी शिक्षकों के पास है। इसके लिए 31 जुलाई तक का समय तय किया था। अभी तक प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है।
यू डाइस पोर्टल पर स्कूलों को 31 जुलाई तक विद्यार्थियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट करनी थी। बार-बार कहने के बाद भी शिक्षकों ने यह कार्य नहीं किया है। इससे अब तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त तक करनी पड़ी है। इस तिथि तक अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट नहीं की गई तो स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में एक लाख 6 हजार 190 स्कूल संचालित हो रहे हैं। इसमें मदरसे और संस्कृत विभाग के स्कूल भी शामिल हैं। अभी तक 25 हजार 986 स्कूलों में ही यू डाइस का यह काम शुरू हो पाया है, जबकि 80 हजार 204 स्कूलों में तो यू डाइस पोर्टल को संभाला भी नहीं है। पूरे प्रदेश में पांच अगस्त तक 24.47 प्रतिशत ही काम पूरा हुआ है।
शिक्षा विभाग के यू डाइस पोर्टल पर विद्यार्थियों की 12वीं तक की पढ़ाई तथा अंकों का प्रतिशत संधारित करने के लिए व्यवस्था शुरू की है। विद्यार्थी के अपार नंबर से कभी भी विद्यार्थी की शैक्षणिक हिस्ट्री को देखा जा सकता है। इसी पर आगे कॉलेज की पढ़ाई का डाटा और जुड़ जाएगा। भविष्य में विद्यार्थी नौकरी के लिए आवेदन करेगा उसके दस्तावेज का सत्यापन इसके माध्यम से किया जा सकेगा।
केस- 1 यशराज ने गत शिक्षा सत्र में दसवीं उत्तीर्ण की थी। अब वह 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है, लेकिन स्कूल के शिक्षकों ने अभी उसे दसवीं में ही दिखा रखा है। यू डाइस पोर्टल पर अभी तक उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड नहीं की है।
केस- 2 कोमल ने सीनियर सैकंडरी उत्तीर्ण कर अब कॉलेज में प्रवेश ले लिया है। कॉलेज में एनरोल नंबर भी मिल चुके हैं, परन्तु उसकी पिछली स्कूल की यू डाइस पर अभी वह सीनियर सैकंडरी में ही अध्ययनरत प्रदर्शित हो रही है। स्कूल के शिक्षकों ने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दर्ज नहीं की है।
स्कूलों में कभी प्रवेशोत्सव, तो कभी हरियालो राजस्थान अभियान के चलने से यू डाइस पर प्रोग्रेस जनरेट करने में विलंब हो रहा है। अब यह प्रयास रहेगा कि समय पर यह काम पूरा किया जाए। इसके लिए प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं। -कृष्ण कुमार विश्नोई, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा