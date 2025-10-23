जयपुर के बाद अब बीकानेर में दिल दहला देने वाला मामला, पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी

पुलिस के मुताबिक पूगल थाना क्षेत्र के दोएडी चक में दो शव मिले है। मृतकों की पहचान मालाराम मेघवाल उम्र 41 साल और दरिया उम्र 28 साल के रूप में हुई है। मृतक पत्नी—पति है और दोनों के शव घर के अंदर फंदे से लटके मिले। शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।