जयपुर के बाद अब बीकानेर में दिल दहला देने वाला मामला, पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी

मौके पर मौजूद पुलिस। फोटो: पत्रिका
बीकानेर। राजधानी जयपुर के बाद अब बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के पूगल थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के बाद पति ने फंदे से लटककर खुकदुशी कर ली। घटना देर रात की बताई जा रही है। मामला गुरुवार सुबह उस वक्त सामने आया, जब ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पूगल पुलिस मौके पर पहुंची। DYSP अमरजीत चावला ने भी मौका मुआयना किया। पुलिस ने दोनों शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।
पुलिस के मुताबिक पूगल थाना क्षेत्र के दोएडी चक में दो शव मिले है। मृतकों की पहचान मालाराम मेघवाल उम्र 41 साल और दरिया उम्र 28 साल के रूप में हुई है। मृतक पत्नी—पति है और दोनों के शव घर के अंदर फंदे से लटके मिले। शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।
प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना है कि घरेलू क्लेश के चलते घटना हुई। बताया जा रहा है कि पति ने पहले अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की और फिर शव को फंदे से लटका दिया। इसके बाद पति ने भी फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
बता दें कि एक दिन पहले जयपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। जामडोली थाना क्षेत्र में पति ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर फंदे से लटक जान दे दी थी। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला था। इसकी पुलिस जांच कर रही है।
