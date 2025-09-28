बच्चों का बढ़ता मोटापा बना चिंता: मिड-डे मील में अब 10% कम होगा खाद्य तेल, स्कूलों में होंगे स्वास्थ्य राजदूत

स्कूलों में स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त होंगे। स्वस्थ खानपान पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। छात्रों को व्यायाम और योग की आदत डालने पर जोर दिया जाएगा। शिक्षकों को बच्चों में मोटापे की पहचान करने और अभिभावकों को संतुलित भोजन व गतिविधियों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को घर पर भी कम तेल वाले व्यंजन बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चिकित्सक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ सेमिनार व कार्यशालाओं के जरिए जागरूकता फैलाएंगे।