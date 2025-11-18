महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दुश्मन के इरादों को नेस्तनाबूद कर रहे भारत और यूके के सैनिक, 14 दिन चलेगा युद्धाभ्यास

ब्रिटेन और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई। दो-दो साल के अंतराल पर दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां एक जगह जुटती हैं। फिर 14 दिन अपनी सैन्य क्षमताओं को निखारने और एक-दूसरे की युद्ध तकनीक को साझा करते हुए दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास करेंगी। यहां आतंकवाद से निपटने और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन से मुकाबले की संयुक्त रणनीति पर दोनों देशों की सेना अभ्यास कर रही है। अजेय वॉरियर के इस निरंतर चल रहे अभ्यास ने भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच एक नई साझेदारी को विकसित किया है। इस बार का यह संस्करण प्रोफेशनलिज्म, सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता तथा वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य के साथ शुरू हुआ है।