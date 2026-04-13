13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Dog Attack: बीकानेर में आवारा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्चे को नोंच कर किया लहूलुहान, हालत गंभीर

Bikaner Dog Attack: नोखा के पांचू क्षेत्र में आवारा श्वानों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां एक मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Rakesh Mishra

Apr 13, 2026

Nokha news, Bikaner dog attack, stray dogs Rajasthan, child attacked by dogs, Panchu village incident, Rajasthan local news, dog menace rural area, Bikaner PBM hospital case, animal attack news, Rajasthan safety issue, stray dog problem India, rural Rajasthan news, dog bite incident child, village safety concern, Nokha latest news

फाइल फोटो- पत्रिका

नोखा। पांचू क्षेत्र में आवारा श्वानों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ये श्वान अब सिर्फ मवेशियों ही नहीं, बल्कि इंसानों पर भी हमला करने लगे हैं। रविवार को एक दर्दनाक घटना में आवारा श्वानों के झुंड ने एक मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया।

यह वीडियो भी देखें

ननिहाल आया था मासूम

जानकारी के अनुसार राजवीर पुत्र रामलाल डूडी इन दिनों अपने ननिहाल पांचू आया हुआ था। रविवार शाम को वह ढाणी के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान अचानक वहां आवारा श्वानों का एक झुंड पहुंच गया और उसने बच्चे पर हमला कर दिया। श्वानों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और चेहरे सहित शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव कर दिए। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उसे श्वानों के चंगुल से छुड़ाया।

पीबीएम अस्पताल रेफर किया

घटना के बाद परिजन घायल बच्चे को लहूलुहान हालत में तुरंत पाचू के राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल बच्चे का उपचार जारी है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

ग्रामीणों में आक्रोश

इस घटना के बाद मासूम के परिजनों सहित पूरे गांव में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से आवारा श्वानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले भी कई मवेशियों पर हमले की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया।

ग्रामीणों ने बताया कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे हैं। शाम के समय तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब श्वानों के झुंड खुलेआम घूमते नजर आते हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है।

पत्रिका व्यू- अब तो जागो जिम्मेदारों

शहर और ग्रामीण क्षेत्र में आवारा कुत्तों की समस्या दिनों-दिन विकराल होती जा रही है। हिंसक कुत्तों के हमला करने की झकझोर देने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं। हर साल सैकड़ों लोगों को कुत्तों के काटने पर एंटी रेबिज इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ऐसी घटनाओं के लिए शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय नगर निगम व नगर पालिकाएं जिम्मेदार हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कुत्तों पर नियंत्रण का कार्य ग्राम पंचायतों को करना होता है। परंतु निकाय और पंचायतें दोनों ही इस समस्या से मुंह मोड़े बैठी हैं। ऊपनी में चार साल के बालक को कुत्ते ने लहूलुहान किया तब हर कोई सिहर उठा। तब भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए ठोस कदम उठाने की बातें हुई, लेकिन डेढ़ महीना ही मुश्किल से बीता की एक और बालक फिर हिंसक कुत्तों का शिकार बन गया। अब भी प्रशासन नहीं जागा तो ऐसी घटनाएं फिर नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता।

ये भी पढ़ें

Jalore: जालोर में एएनटीएफ का बड़ा एक्शन, 240 किलो डोडा पोस्त के साथ तस्कर गिरफ्तार
जालोर
Jalore drug bust, Rajasthan narcotics seizure, ANTF Jalore action, Doda post seizure Rajasthan, Raniwara police operation, Gujarat drug route, car chase Rajasthan police, narcotics smuggling network, Rajasthan crime news, Praveen Vishnoi arrest, drug trafficking Rajasthan, MP to Rajasthan drug supply, illegal opium network, police naka checking Rajasthan, Jalore latest news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Apr 2026 04:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Dog Attack: बीकानेर में आवारा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्चे को नोंच कर किया लहूलुहान, हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RIP Asha Bhosle : देशनोक करणी माता की अनन्य भक्त थीं आशा ताई, क्या जानते हैं राजस्थान से ये ख़ास कनेक्शन? 

Karni Mata Temple and Asha Bhosle - FILE PIC
बीकानेर

Rajasthan News : मातृभूमि की रक्षा करते BSF जवान नरेंद्र डूडी शहीद, सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठा डाली ये मांग

File Pic
बीकानेर

Rajasthan Crime: तलवार से हमलाकर युवक की बेरहमी से हत्या, पत्नी से अलग रह रहा था मृतक

Rajasthan-Police-jeep
बीकानेर

मंदबुद्धि नाबालिग से बलात्कार: दोषी प्राकृतिक आयु के अंत तक जेल में रहेगा, एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

Rajasthan High Court big decision social boycott like hookah-paani bandh is unconstitutional
बीकानेर

Rajasthan News: RTE भुगतान को लेकर आर-पार के मूड में प्राइवेट स्कूल, शिक्षा विभाग को 15 अप्रेल तक का अल्टीमेटम

RTE
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.