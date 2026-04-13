Dog Attack: बीकानेर में आवारा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्चे को नोंच कर किया लहूलुहान, हालत गंभीर

शहर और ग्रामीण क्षेत्र में आवारा कुत्तों की समस्या दिनों-दिन विकराल होती जा रही है। हिंसक कुत्तों के हमला करने की झकझोर देने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं। हर साल सैकड़ों लोगों को कुत्तों के काटने पर एंटी रेबिज इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ऐसी घटनाओं के लिए शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय नगर निगम व नगर पालिकाएं जिम्मेदार हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कुत्तों पर नियंत्रण का कार्य ग्राम पंचायतों को करना होता है। परंतु निकाय और पंचायतें दोनों ही इस समस्या से मुंह मोड़े बैठी हैं। ऊपनी में चार साल के बालक को कुत्ते ने लहूलुहान किया तब हर कोई सिहर उठा। तब भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए ठोस कदम उठाने की बातें हुई, लेकिन डेढ़ महीना ही मुश्किल से बीता की एक और बालक फिर हिंसक कुत्तों का शिकार बन गया। अब भी प्रशासन नहीं जागा तो ऐसी घटनाएं फिर नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता।