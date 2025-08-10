करणीसिंह स्टेडियम पहुंची मैडम, खुद देखी हकीकत…16 सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, रखरखाव में भी लापरवाही

स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह से पहले डॉ. करणीसिंह स्टेडियम की सुरक्षा और रखरखाव की पोल खुल गई। रविवार को जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने निरीक्षण के दौरान पाया कि स्टेडियम के सभी 16 सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। साथ ही परिसर में गंदगी, महीनों से बंद कमरे, और सुरक्षा गार्ड की कमी जैसी खामियां भी सामने आईं। हालात देख कलक्टर बुरी तरह असहज नजर आईं। निरीक्षण बैठक में उन्होंने इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का किराया “बहुतकम” बताते हुए तत्काल बढ़ाने को कहा।
कोच की हाज़िरी अब बायोमेट्रिक से
कोच की उपस्थिति और ट्रेनिंग की स्थिति पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर कलक्टर नाराज हुईं। निर्देश दिया कि अब सुबह-शाम बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके लिए नगर निगम जल्द बायोमेट्रिक मशीनें लगाएगा।
सुरक्षा और सफाई पर सख्ती
16 बंद सीसीटीवी कैमरों को चालू करने और एलईडी मॉनिटर लगाने के आदेश कलक्टर ने इस दौरान दिए। गार्ड की कमी दूर करने के लिए नगर निगम को टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही, स्टेडियम के बंद कमरों में गंदगी मिलने पर सफाई के लिए चेतावनी भी दी।
मल्टीपर्पज स्टेडियम में भी खामियां
निरीक्षण में खुले तार, बारिश का पानी घुसना, दीवारों में दरारें मिलने पर आरएसआरडीसी अधिकारियों को फटकार लगाई और और जल्द सुधार के आदेश दिए। बैठक में नगर निगम कमिश्नर मयंक मनीष, एडीएम सिटी रमेश देव, निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा, जिला खेल अधिकारी श्रवण भाम्भू सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।