करणीसिंह स्टेडियम पहुंची मैडम, खुद देखी हकीकत…16 सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, रखरखाव में भी लापरवाही

स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह से पहले डॉ. करणीसिंह स्टेडियम की सुरक्षा और रखरखाव की पोल खुल गई। रविवार को जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने निरीक्षण के दौरान पाया कि स्टेडियम के सभी 16 सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। साथ ही परिसर में गंदगी, महीनों से बंद कमरे, और सुरक्षा गार्ड की कमी जैसी खामियां भी सामने आईं। हालात देख कलक्टर बुरी तरह असहज नजर आईं। निरीक्षण बैठक में उन्होंने इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का किराया “बहुतकम” बताते हुए तत्काल बढ़ाने को कहा।