Mahatma Gandhi schools: मिली राहत, अब महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी मिलेगा “हिन्दी” का विकल्प

Rajasthan schools: बीकानेर. प्रदेश के 98 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में अब हिन्दी माध्यम से भी पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर कहा कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कठिन लगने पर विद्यार्थी को उसी स्कूल में हिन्दी माध्यम से पढऩे का विकल्प दिया जाएगा। दरअसल, अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण के बाद विद्यार्थियों के लिए हिन्दी का विकल्प बंद हो गया था, जिससे परेशानी आ रही थी।