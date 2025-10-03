Bikaner: मंत्री गोदारा ने करीब 5 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास, यहां 2 करोड़ की लागत से बनेगा अटल प्रगति पथ

कैबिनेट मंत्री गोदारा ने गुंसाईसर में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अटल प्रगति पथ का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अटल प्रगति पथ गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। इसके बाद मंत्री गोदारा ने बम्बलू में 59.68 लाख व राजेरा में 76.56 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ट्यूबवैल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का विकास ग्रामीण समृद्धि की नींव है। उन्होंने जल जीवन मिशन के बारे में बताया और कहा कि जल्दी ही जिले के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचेगा।