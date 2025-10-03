Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

Bikaner: मंत्री गोदारा ने करीब 5 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास, यहां 2 करोड़ की लागत से बनेगा अटल प्रगति पथ

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि ग्रामीणों को पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क समेत मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

less than 1 minute read

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Oct 03, 2025

लूणकरनसर के ग्राम राजेरां में आयोजित कार्यक्रम में उद्बोधन देते खाद्य मंत्री सुमित गोदारा। (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को लूणकरनसर क्षेत्र के कई गांवों में करीब पौने पांच करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। बेलासर गांव में मंत्री गोदारा ने 38.16 लाख रुपए की लागत से ट्यूबवैल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क समेत मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

गुंसाईसर में 2 करोड़ से बनेगा अटल प्रगति पथ

कैबिनेट मंत्री गोदारा ने गुंसाईसर में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अटल प्रगति पथ का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अटल प्रगति पथ गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। इसके बाद मंत्री गोदारा ने बम्बलू में 59.68 लाख व राजेरा में 76.56 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ट्यूबवैल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का विकास ग्रामीण समृद्धि की नींव है। उन्होंने जल जीवन मिशन के बारे में बताया और कहा कि जल्दी ही जिले के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचेगा।

राजेरां से पूनरासर सड़क का शिलान्यास

मंत्री ने राजेरां में राजेरां से पूनरासर तक एक करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकसित सड़क तंत्र से प्रदेश की आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।

Published on:

03 Oct 2025 06:15 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner: मंत्री गोदारा ने करीब 5 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास, यहां 2 करोड़ की लागत से बनेगा अटल प्रगति पथ

