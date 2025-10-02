राजस्थान: रावण दहन के दौरान हादसा, कुंभकरण के जलते पुतले के नीचे दबा युवक, मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार लक्ष्मणसिंह राठौड़ दशहरा पर्व की कवरेज कर रहा था। समारोह के दौरान पहले मेघनाद के पुतले को आग लगाई तथा इसके बाद कुंभकरण के पुतले का दहन किया गया। इसके बाद जैसे ही रावण के पुतले को आग लगाई तो, फोटोग्राफर तस्वीर लेने के लिए जल्दबाजी में कुंभकरण के जलते पुतले के पास से जाने की कोशिश की।