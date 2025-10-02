राजस्थान: रावण दहन के दौरान हादसा, कुंभकरण के जलते पुतले के नीचे दबा युवक, मची अफरा-तफरी

सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)। स्टेडियम ग्राउंड में गुरुवार को आयोजित दशहरा मुख्य समारोह के दौरान नगरपालिका का अनुबंधित फोटोग्राफर लक्ष्मणसिंह राठौड़ कुंभकरण के जलते हुए पुतले के नीचे दबकर झुलस गया। घटना से स्टेडियम में उपस्थित श्रद्धालु और आयोजकों में अफरातफरी मच गई।
जानकारी के अनुसार लक्ष्मणसिंह राठौड़ दशहरा पर्व की कवरेज कर रहा था। समारोह के दौरान पहले मेघनाद के पुतले को आग लगाई तथा इसके बाद कुंभकरण के पुतले का दहन किया गया। इसके बाद जैसे ही रावण के पुतले को आग लगाई तो, फोटोग्राफर तस्वीर लेने के लिए जल्दबाजी में कुंभकरण के जलते पुतले के पास से जाने की कोशिश की।
इसी दौरान पुतला अचानक गिर गया और फोटोग्राफर इसके नीचे दब गया। मौके पर मौजूद नगरपालिका फायरमैन पंकज चौहान और पुलिस कर्मियों ने तुरंत उसे पुतले के नीचे से बाहर खींच लिया। इसके बाद उसे उप जिला चिकित्सालय के ट्रोमा सेंटर ले जाया गया।
चिकित्सकों ने बताया कि प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। वहीं बड़ी संख्या में नागरिक व रामलीला कमेटी सदस्य ट्रोमा सेंटर पहुंचे और फोटोग्राफर की कुशलक्षेम की जानकारी ली। उपस्थित लोगों ने फायर टीम और पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई की प्रशंसा की, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
