Bikaner: भेड़-बकरियां चुराने के लिए किया मर्डर, मुंह पर टेप लगी चारपाई पर पड़ी मिली लाश, सगे भाइयों समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Murder Case: ग्रामीणों ने बताया कि परिवार बेहद गरीब है और भेड़-बकरियां ही उनकी रोज़ी-रोटी का सहारा थीं। घटना से पूरे इलाके में सनसनी और आक्रोश है।

बीकानेर

Akshita Deora

Oct 25, 2025

जांच करती पुलिस टीम और इनसेट में आरोपियों की फोटो: पत्रिका

Bikaner Murder For Stolen Sheep And Goat: बीकानेर के छतरगढ़ जिले के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात ने ग्रामीणों को झकझोर दिया। भेड़-बकरियां चोरी करने पहुंचे बदमाशों ने बाड़े में सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग चरवाहे उमाराम मेघवाल की टेप से मुंह बांधकर हत्या कर दी।

परिवार के अन्य सदस्यों पर नशीली दवा छिड़क कर उन्हें बेहोश किया और 32 भेड़-बकरियां पिकअप में भरकर फरार हो गए।

सुबह का भयावह मंजर

शुक्रवार सुबह जब परिवार के लोग उठे, तो बाड़ा खाली था। पास ही उमाराम चारपाई पर अचेत पड़े मिले मुंह टेप से बंधा था। परिजनों के शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े, तो दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई।

भेड़-बकरियां गायब थीं और बुजुर्ग की सांसें थम चुकी थीं। घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी अनिल झांझड़िया टीम सहित मौके पर पहुंचे। एफएसएल और फॉरेंसिक यूनिट बीकानेर से बुलाई गई। सीओ अमरजीत चावला ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कैलाशचंद सांदू के नेतृत्व में पुलिस की त्वरित कार्रवाई रंग लाई। लगातार 18 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने पदमपुर इलाके से छह संदिग्धों को डिटेन किया।

इनको किया गिरफ्तार

सन्नी पुत्र रामचन्द्र सांसी, विनोद कुमार पुत्र बनवारी लाल भाट, बिट्टू पुत्र बलकार सिंह सिकलीगर, आरजू उर्फ अर्जुन पुत्र दास सिंह सिकलीगर, विक्की सिंह पुत्र दास सिंह सिकलीगर और भारत सिंह पुत्र कुलदीप (विजयनगर निवासी)। आरजू और विक्की सगे भाई हैं।

गरीब परिवार पर टूटा कहर

उमाराम का बेटा उस रात ईंट भट्टे पर मजदूरी के लिए गया हुआ था। घर में पत्नी, बहू, पोता और दोहिता मौजूद थे।

ग्रामीणों ने बताया कि परिवार बेहद गरीब है और भेड़-बकरियां ही उनकी रोज़ी-रोटी का सहारा थीं। घटना से पूरे इलाके में सनसनी और आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कुछ बकरियों के लिए किसी इंसान की जान लेना अमानवीय है। लोगों ने प्रशासन से कड़ी सजा और आर्थिक मदद की मांग की।

Updated on:

25 Oct 2025 11:12 am

Published on:

25 Oct 2025 11:11 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner: भेड़-बकरियां चुराने के लिए किया मर्डर, मुंह पर टेप लगी चारपाई पर पड़ी मिली लाश, सगे भाइयों समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

