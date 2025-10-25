Bikaner: भेड़-बकरियां चुराने के लिए किया मर्डर, मुंह पर टेप लगी चारपाई पर पड़ी मिली लाश, सगे भाइयों समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

ग्रामीणों ने बताया कि परिवार बेहद गरीब है और भेड़-बकरियां ही उनकी रोज़ी-रोटी का सहारा थीं। घटना से पूरे इलाके में सनसनी और आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कुछ बकरियों के लिए किसी इंसान की जान लेना अमानवीय है। लोगों ने प्रशासन से कड़ी सजा और आर्थिक मदद की मांग की।