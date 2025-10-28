Patrika LogoSwitch to English

Bikaner Crime: जिंदा नवजात शिशु को मरने के लिए कचरे के ढेर में फेंका, इलाके में सनसनी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

राजस्थान के बीकानेर जिले से मानवता को शर्मसार करने की घटना सामने आई है, जहां एक जीवित नवजात बच्चे को कचरे में फेंक दिया गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Oct 28, 2025

Bikaner Crime

श्रीडूंगरगढ़-मौका मुआयना करती पुलिस। (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। श्रीडूंगरगढ़ इलाके से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार को कस्बे के मोमासर बास में कचरे में लावारिस हालत में एक नवजात शिशु मिलने से सनसनी फैल गई। अपने घर से अस्पताल जा रही मदीना नाम की महिला ने सबसे पहले बच्चे की चीख सुनी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

दरअसल, मदीना पत्नी जाकिर निवासी मोमासर बास मंगलवार को अस्पताल जा रही थी, तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर-उधर देखा, तो पास ही लगे कचरे के ढेर में एक कपड़े में लिपटा नवजात शिशु मिला। मानवीयता का परिचय देते हुए मदीना ने उस शिशु को राजकीय उपजिला अस्पताल लेकर गई और शिशु का चेकअप करवाया।

दूसरी महिला ने बच्चे को पिलाया दूध

वहीं अस्पताल में एक नव प्रसूता ममता पत्नी चंदूराम प्रजापत निवासी मोमासर बास ने नवजात शिशु को स्तनपान करवाया। इसके बाद नवजात शिशु को थाने लाया गया। थानाधिकारी जितेन्द्र स्वामी ने मौके पर पहुंचकर जांच की। थानाधिकारी ने बताया कि सम्भवतः मंगलवार सुबह ही नवजात शिशु को फेंका गया था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिशु का मेडिकल चेकअप करवाकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

लोगों का मानना है कि आसपास की ही किसी महिला ने बच्चे को कचरे के ढेर में फेंका होगा। हालांकि, पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

28 Oct 2025 10:11 pm

Bikaner Crime: जिंदा नवजात शिशु को मरने के लिए कचरे के ढेर में फेंका, इलाके में सनसनी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

