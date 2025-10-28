Bikaner Crime: जिंदा नवजात शिशु को मरने के लिए कचरे के ढेर में फेंका, इलाके में सनसनी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

वहीं अस्पताल में एक नव प्रसूता ममता पत्नी चंदूराम प्रजापत निवासी मोमासर बास ने नवजात शिशु को स्तनपान करवाया। इसके बाद नवजात शिशु को थाने लाया गया। थानाधिकारी जितेन्द्र स्वामी ने मौके पर पहुंचकर जांच की। थानाधिकारी ने बताया कि सम्भवतः मंगलवार सुबह ही नवजात शिशु को फेंका गया था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिशु का मेडिकल चेकअप करवाकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।