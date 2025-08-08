जानें कौन है हनुमानदास स्वामी, जो जैविक खेती से किसानों को बना रहे आत्मनिर्भर

वे अन्य किसानों को रसायनिक खेती से आजादी दिलाने के लिए भी काम कर रहे हैं। साथ ही लोगों को जहर मुक्त कृषि उत्पाद उपलब्ध करवा रहे हैं। कृषि उपज भी बाजार बेचने नहीं जाना पड़ता। जैविक गेहूं, चना, मूंग, मोठ, बाजरा, सरसों, सब्जी, मौसमी-किन्नू सबके खरीदार खेत में आते हैं। अपने फार्म पर बर्मी कम्पोस्ट, गोबर-गोमूत्र से घन जीव अमृत, बायोलॉजिक वेक्टीरिया से मल्टीप्लाई कर कृषि कम्पोनेंट तैयार करते हैं।