India-Pakistan Border: गणतंत्र दिवस पर राजस्थान से सटी सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर। पत्रिका फाइल फोटो
बीकानेर। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत से माहौल को तनावपूर्ण करने की कोशिश की। भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से सटे बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में रविवार सुबह पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। मामला सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई और इलाके में जांच शुरू कर दी है।
खाजूवाला क्षेत्र के चक 6 बीडी में एक खेत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। इस पर किसान ने तुरंत खाजूवाला पुलिस सूचना दी। जिस पर खाजूवाला एसएचओ सुरेंद्र कुमार प्रजापत के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर बीएसएफ के असफरों को अवगत कराया।
किसान के खेत में मिला गुब्बारा एरोप्लेन नुमा है। जिस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) लिखा है। फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर क्षेत्र में गुब्बारे व हेरोइन भेजने की नापाक हरकतें लगातार होती रहती है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये तस्करी का कोई संकेत हो सकता है।
