India-Pakistan Border: गणतंत्र दिवस पर राजस्थान से सटी सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

बीकानेर। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत से माहौल को तनावपूर्ण करने की कोशिश की। भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से सटे बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में रविवार सुबह पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। मामला सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई और इलाके में जांच शुरू कर दी है।