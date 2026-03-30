पीएम मोदी ने ‘मन की बात’ में किया बीकानेर के अभय जैन ग्रंथालय का जिक्र, जानें यहां की कॉपर प्लेट पांडुलिपियों का महत्व

अभय जैन ग्रंथालय में संरक्षित कॉपर प्लेट पांडुलिपियां (तांबे की पट्टिकाओं पर लिखे अभिलेख) प्राचीन धार्मिक, ऐतिहासिक और प्रशासनिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। यह ग्रंथालय राजस्थान के प्रमुख पांडुलिपि संग्रहों में से एक है। इन तांबे की पट्टिकाओं में राजकीय दानपत्र, धार्मिक परंपराएं और उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज हैं। ये पांडुलिपियां राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं।