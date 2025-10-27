Rajasthan: 11वीं की छात्रा का वाट्सएप चैट और कॉल हिस्ट्री देखना प्रिंसिपल को पड़ा भारी, विभाग ने किया निलंबित

बीकानेर। जोधपुर सिटी स्थित पीएमश्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 की छात्रा का मोबाइल चेक करना एक प्राचार्य को भारी पड़ गया। कार्यवाहक प्राचार्य शकील अहमद को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। मामले के अनुसार, 25 अक्टूबर को छात्रा मोबाइल लेकर स्कूल आई थी।