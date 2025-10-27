Rajasthan: 11वीं की छात्रा का वाट्सएप चैट और कॉल हिस्ट्री देखना प्रिंसिपल को पड़ा भारी, विभाग ने किया निलंबित

प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स-एआई)
बीकानेर। जोधपुर सिटी स्थित पीएमश्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 की छात्रा का मोबाइल चेक करना एक प्राचार्य को भारी पड़ गया। कार्यवाहक प्राचार्य शकील अहमद को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। मामले के अनुसार, 25 अक्टूबर को छात्रा मोबाइल लेकर स्कूल आई थी।
इस पर प्राचार्य ने अभिभावकों को सूचित किए बिना मोबाइल जब्त कर लिया। बताया गया कि उन्होंने लॉक खुलवाकर वाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल डिटेल और गैलरी तक देखी। जांच रिपोर्ट में इसे निजता का उल्लंघन माना गया।
माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी (जोधपुर) ने मामले की जांच की और रिपोर्ट शिक्षा निदेशक को सौंपी। इसके बाद निदेशक ने कार्यवाहक प्राचार्य शकील अहमद को निलंबित करते हुए विभागीय जांच प्रारंभ कर दी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय, बीकानेर रहेगा।
पूरे मामले पर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्र-छात्राओं की व्यक्तिगत गोपनीयता से जुड़े मामलों में किसी भी तरह का अनुचित हस्तक्षेप गंभीर अनुशासन हीनता माना जाएगा।
