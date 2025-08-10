10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित कौन हैं प्रोफेसर श्यामसुंदर ? 43 लाख से अधिक करा चुके हैं पौधरोपण

जब भी धरती को बचाने और हरियाली का विस्तार करने की बात होती है, बीकानेर के पर्यावरणविद प्रो. श्यामसुंदर ज्याणी का नाम प्रेरणा बनकर सामने आता है। उन्होंने पारिवारिक वानिकी के जरिए प्रकृति से रिश्ता जोड़ा है। प्रोफेसर श्यामसुंदर इस साल स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किए गए हैं।

बीकानेर

Kamal Mishra

Aug 10, 2025

Environmentalist Shyamsundar
पर्यावरणविद प्रो. श्यामसुंदर ज्याणी (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। प्रो. श्यामसुंदर ज्याणी पर्यावरणविद् और शिक्षाविद हैं। वे पारिवारिक वानिकी आंदोलन के संस्थापक हैं, जो पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण से निपटने के उद्देश्य से एक जमीनी स्तर की पहल है। वे वर्तमान में बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और राजस्थान भर में बड़े पैमाने पर वनरोपण अभियानों में लाखों लोगों को संगठित करने के लिए जाने जाते हैं।

ज्याणी का जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के 12 टीके गांव में एक ग्रामीण कृषक परिवार में हुआ था। उनके प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र ने लैंड फॉर लाइफ अवॉर्ड भूमि संरक्षण के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। वे यूएनईपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एनपीयू नेटवर्क में स्टाफ चैंपियन हैं। संयुक्त राष्ट्र के कोप सम्मेलनों में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए।

ये भी पढ़ें

जानें कौन है हनुमानदास स्वामी, जो जैविक खेती से किसानों को बना रहे आत्मनिर्भर
बीकानेर
image

स्वंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित

श्यामसुंदर को इस साल राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस ऐट होम समारोह के लिए राष्ट्रपति की ओर से बुलाया गया है। जन पौधशालाओं का नेटवर्क हर साल 2 लाख पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराता है। चौधरी चरण सिंह पारिवारिक वानिकी मिशन के तहत एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान पहल में बीकानेर संभाग में 5 लाख सहजन पौधों का रोपण अगले माह होने जा रहा है।

43 लाख से अधिक करा चुके पौधरोपण

प्रो. श्यामसुंदर ज्याणी 2003 में डूंगर कॉलेज, बीकानेर से शुरू हुआ यह सफर आज एक सशक्त हरित आंदोलन में बदल चुका है। वे 20 लाख से अधिक परिवारों को पारिवारिक वानिकी से जोड़ चुके हैं। 43 लाख से ज्यादा पौधारोपण अब तक करवा चुके। कॉलेज, स्कूल और राजकीय परिसरों में 208 संस्थागत वनखंड स्थापित करने में योगदान दिया।

डाबला तालाब: बंजर से बना हरित तीर्थ

बीकानेर के डाबला तालाब क्षेत्र की 207 एकड़ बंजर भूमि को उन्होंने जसनाथी समुदाय के सहयोग से जैव विविधता युक्त पारिस्थितिकी तंत्र में बदल दिया। यहां अब दुर्लभ वन्यजीव लौट आए हैं। यह उनके होलिस्टिक हैबिटैट हीलिंग मॉडल की सफलता का प्रमाण है। इस परियोजना ने बंजर भूमि को एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र में बदल दिया। जिससे सामूहिक पर्यावरणीय प्रबंधन की प्रभावशीलता का प्रदर्शन हुआ

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस स्वतंत्रता सेनानी ने जापान में लड़ी थी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई, आजाद हिंद फौज के थे सिपाही
नागौर
daulat singh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 12:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित कौन हैं प्रोफेसर श्यामसुंदर ? 43 लाख से अधिक करा चुके हैं पौधरोपण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.