राजस्थान के इस स्वतंत्रता सेनानी ने जापान में लड़ी थी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई, आजाद हिंद फौज के थे सिपाही

देश आजाद होने के बाद स्वतंत्रता सैनानी दिल्ली से पैदल चलकर जब गांव लौटे तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। क्योंकि उन्होंने आठ साल तक बाल व दाढ़ी नहीं कटाई थी। वीरांगना प्रेम कंवर नेत्रहीन हैं। पति और पांच बेटों की मौत से टूट चुकी हैं। एक पुत्र खेती और पेंशन से परिवार का गुजारा कर रहा है। कई बार दौलत सिंह के नाम पर विद्यालय का नामकरण का प्रस्ताव आया, लेकिन आज तक स्वीकृति नहीं मिली।