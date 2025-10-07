Rajasthan: अचानक पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, अस्थायी रूप से बंद कर दिया बीकानेर-जैसलमेर रूट, कई ट्रेनें रद्द

फोटो: पत्रिका
Bikaner Goods Train Derail: बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में मंगलवार सुबह चानी और कोलायत स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। घटना के समय स्पीड इतनी तेज थी कि डिब्बे तितर-बितर होकर ट्रैक के दोनों ओर बिखर गए। आसपास के ग्रामीण और रेलवे स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचे। हालांकि किसी को चोट नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई।
हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने पटरियों को सही करने और डिब्बों को हटाने का काम शुरू किया। गजनेर थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और जांच में जुट गई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यह हादसा ट्रैक में दरार या तकनीकी खामी की वजह से हुआ हो सकता है। फिलहाल रेलवे की ओर से आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं हुआ है।
इस हादसे के चलते बीकानेर-जैसलमेर रेल मार्ग की आवाजाही अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है।
रूट पर मालगाड़ी पलटने के कारण गाड़ी संख्या 14704/03 (लालगढ़–जैसलमेर–लालगढ़) आज (07.10.2025) को रद्द रहेगी।
शशिकिरण, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी
