Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan: अचानक पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, अस्थायी रूप से बंद कर दिया बीकानेर-जैसलमेर रूट, कई ट्रेनें रद्द

Rajasthan News: मालगाड़ी कोलायत की ओर जा रही थी। जब वह चानी स्टेशन के पास पहुंची तो अचानक पटरी से डिब्बे नीचे उतर गए और पटरी से दूर जाकर पलट गए।

less than 1 minute read

बीकानेर

image

Akshita Deora

Oct 07, 2025

फोटो: पत्रिका

Bikaner Goods Train Derail: बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में मंगलवार सुबह चानी और कोलायत स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। घटना के समय स्पीड इतनी तेज थी कि डिब्बे तितर-बितर होकर ट्रैक के दोनों ओर बिखर गए। आसपास के ग्रामीण और रेलवे स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचे। हालांकि किसी को चोट नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई।

रेलवे ने शुरू किया मरम्मत कार्य

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने पटरियों को सही करने और डिब्बों को हटाने का काम शुरू किया। गजनेर थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और जांच में जुट गई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यह हादसा ट्रैक में दरार या तकनीकी खामी की वजह से हुआ हो सकता है। फिलहाल रेलवे की ओर से आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं हुआ है।

ट्रेनों का संचालन प्रभावित

इस हादसे के चलते बीकानेर-जैसलमेर रेल मार्ग की आवाजाही अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है।

  • कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
  • कुछ ट्रेनों को डायवर्ट रूट से भेजा जा रहा है।

रूट पर मालगाड़ी पलटने के कारण गाड़ी संख्या 14704/03 (लालगढ़–जैसलमेर–लालगढ़) आज (07.10.2025) को रद्द रहेगी।

शशिकिरण, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी

ये भी पढ़ें

खुशखबरी: उदयपुर आगार को मिली 10 नई बसों की सौगात, इन बंद रूटों पर फिर से शुरू होंगी रोडवेज बसें
उदयपुर
Udaipur Depot Receives 10 New Buses

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2025 11:15 am

Published on:

07 Oct 2025 10:43 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: अचानक पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, अस्थायी रूप से बंद कर दिया बीकानेर-जैसलमेर रूट, कई ट्रेनें रद्द

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मूंगफली की बंपर पैदावार: तीन करोड़ बोरी माल तैयार, ऐसे किसान को लग रही दो हजार रुपए प्रति क्विंटल की चपत

बीकानेर

10 फरवरी को अनोखा आयोजन, सैकड़ों जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में

बीकानेर

Rajasthan: पंचतत्व में विलीन हुए रामेश्वर डूडी, फार्म हाउस पर हुआ अंतिम संस्कार, गहलोत-डोटासरा ने दिया कंधा

Rameshwar Dudi passed away
राजनीति

Rajasthan Accident: बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, शादी समारोह से लौट रहे 2 लोगों की मौत, 3 घायल

Bikaner-road-accident
बीकानेर

किसान नेता रामेश्वर डूडी नहीं रहे, जानिए छात्र नेता से सांसद बनने का सफर

Rameshwar Dudi Farmers Messiah is no More Know his journey from student leader to MP
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.