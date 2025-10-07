Rajasthan: अचानक पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, अस्थायी रूप से बंद कर दिया बीकानेर-जैसलमेर रूट, कई ट्रेनें रद्द

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने पटरियों को सही करने और डिब्बों को हटाने का काम शुरू किया। गजनेर थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और जांच में जुट गई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यह हादसा ट्रैक में दरार या तकनीकी खामी की वजह से हुआ हो सकता है। फिलहाल रेलवे की ओर से आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं हुआ है।