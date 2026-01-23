IGNP : राजस्थान के 12 जिलों के किसानों में बढ़ी बेचैनी, जल संसाधन विभाग के अफसर पहुंचे पंजाब, जानें क्यों

जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ कार्यालय स्तर पर आइजीएनपी में 21 जनवरी से तीन में एक समूह का रेग्यूलेशन लागू किया गया है। बीबीएमबी की ओर से निर्धारित वर्तमान शेयर के अनुसार तीन में एक समूह का रेग्यूलेशन 13 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इससे आगे तीन महीने तक किसानों के खेतों में 25 दिन बाद पानी पहुंचेगा। इससे पहले 20 जनवरी तक नहर को चार में से दो समूह में चलाया जा रहा था। इससे किसानों को 17 दिन के अंतराल में पानी मिल रहा था। अब किसानों को लंबे अंतराल से सिंचाई पानी मिलेगा।