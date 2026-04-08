Bikaner Accident : भारत माला एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, ट्रक से भिड़ी SUV, एक की दर्दनाक मौत, दो गंभीर

Bikaner Accident : राजस्थान में भारत माला एक्सप्रेस-वे पर बुधवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई तो दो गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि बीकानेर (लूणकरणसर) में भारत माला सड़क पर बुधवार अलसुबह यह बड़ा सड़क हादसा हो गया। लूणकरणसर-कालू रोड इंटरचेंज के पास तेज रफ्तार SUV आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।