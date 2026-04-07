Bikaner : बीकानेर में दो समुदायों में पत्थरबाजी, फैला तनाव, मौके पर पुलिस बल तैनात, फिलहाल है शांति का माहौल

Bikaner : राजस्थान में बीकानेर शहर में के नयाशहर थाना क्षेत्र स्थित चौखूंटी इलाके में सोमवार देर रात छेड़छाड़ के आरोप को लेकर दो समुदायों के बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। इसके बाद दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी होने लगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया है। सूचना पर पुलिस बल मौके पर तुरंत पहुंच गया। हालात को काबू में करने के लिए जगह-जगह पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल रातभर मौके पर मुस्तैद रहा।