Rajasthan Crime: 15 साल की मासूम का पिता ने किया सौदा, रात 11 बजे साथ लाया मौलवी… बुजुर्ग से करा दिया निकाह

लड़की की मां ने शिकायत में बताया कि रात 11 बजे कुछ लोग गाड़ियों से आए और साथ मौलवी को भी लेकर आए। इस दौरान अचानक से 50 साल के बुजुर्ग के साथ निकाह की रस्में शुरू कर दी गई। इस दौरान मां-बेटी ने बहुत विरोध करने की कोशिशि की लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। कहा गया कि जब 5 लाख में सौदा हो चुका है तो अब निकाह तो होगा ही। इस दौरान मां को एक कमरे में बंद कर दिया गया और 15 साल की लड़की का 50 साल के बुजुर्ग के साथ निकाह कर दिया गया।