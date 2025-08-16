Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

Rajasthan Crime: 15 साल की मासूम का पिता ने किया सौदा, रात 11 बजे साथ लाया मौलवी… बुजुर्ग से करा दिया निकाह

Rajasthan Crime: राजस्थान के बीकानेर जिले से एक पिता की शर्मसार करने वाली हरकत का मामला सामने आया है। पिता ने अपनी ही 15 साल की सगी बेटी का 50 साल के बुजुर्ग के साथ सौदा कर निकाह करा दिया।

बीकानेर

Kamal Mishra

Aug 16, 2025

nikah
फाइल फोटो-पत्रिका

Rajasthan Crime: बीकानेर। जिले से बाप-बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी का चंद पैसों के लालच में सौदा कर दिया। इसमें मासूम लड़की का भाई भी शामिल रहा। रात में गाड़ियों से कुछ लोग मौलवी को साथ लेकर आए और जबरन 50 साल के बुजुर्ग के साथ निकाह कबूल करवा दिए। हालांकि, लड़की ने दिलेरी दिखाकर किसी तरह अपनी जान बचा ली है।

कहा जाता है कि एक पिता के लिए बेटी उसकी लाडली होती है, लेकिन बीकानेर से जो मामला सामने आया है, वह हैरान करने वाला है। यहां पूरी तरह से उल्टा नजारा देखने को मिला। एक 15 साल की मासूम लड़की का उसके पिता और भाई ने मिलकर 5 लाख में 50 साल के बुजुर्ग के साथ सौदा कर दिया। इतना ही नहीं जब निकाह होने लगा तो मां को कमरे में बंद कर दिया गया और बोला गया कि जब सौदा हो गया है तो निकाह तो होगा ही।

खाजूवाला इलाके का है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला खाजूवाला थाना क्षेत्र का है, जहां बाप-बेटे ने मिलकर एक नाबालिग लड़की को सौदे का वस्तु बना दिया। पीड़िता की मां ने बताया कि जब 15 साल की उनकी बेटी के निकाह का मामला 50 साल के बुजुर्ग के साथ होने का आया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन उनके पति और बेटे ने एक नहीं सुनी।

3 दिनों तक लड़की को बंधक बनाकर रखे

मां ने बताया कि बीते 6 अगस्त को पति-बेटा और कुछ अन्य लोग घर आए। इस दौरान बेटी को धमकाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद 3 दिनों तक 8 अगस्त तक एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। मां ने बताया कि 9 अगस्त की रात को जो उनके आंख के सामने हुआ वह कभी नहीं देखना चाहती थी। पीड़िता ने बताया कि लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर घर लाया गया।

रात में मौलवी को लेकर आए लोग

लड़की की मां ने शिकायत में बताया कि रात 11 बजे कुछ लोग गाड़ियों से आए और साथ मौलवी को भी लेकर आए। इस दौरान अचानक से 50 साल के बुजुर्ग के साथ निकाह की रस्में शुरू कर दी गई। इस दौरान मां-बेटी ने बहुत विरोध करने की कोशिशि की लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। कहा गया कि जब 5 लाख में सौदा हो चुका है तो अब निकाह तो होगा ही। इस दौरान मां को एक कमरे में बंद कर दिया गया और 15 साल की लड़की का 50 साल के बुजुर्ग के साथ निकाह कर दिया गया।

लड़की के साथ बुजुर्ग करने लगा जबरदस्ती

निकाह के बाद 50 साल का बुजुर्ग लड़की को लेकर अपने घर चला गया और नाबालिग के साथ जोर-जबरदस्ती करने लगा। इस दौरान मासूम रोने लगी लेकिन हारी नहीं, बुजुर्ग की हरकतों का विरोध करती रही और मौका पाकर घर से भाग निकली। रोते-विलखते सीधा मां के पास पहुंची और पूरी कहानी बताई।

पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ मामला

पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद मां ने हिम्मत दिखाई और अपने पति-बेटे व 50 साल के बुजुर्ग और 8 अन्य लोगों के खिलाफ खाजूवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बाल विवाह प्रतिषेध और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। धानाधिकारी सुरेंद्र कुमार प्रजापत के मुताबिक, मामले में गहन जांचकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Updated on:

16 Aug 2025 11:22 am

Published on:

16 Aug 2025 11:20 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner

