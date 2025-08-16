Jaipur Crime: शहर में चोरी की घटनाओं से दहशत, धड़ाधड़ वारदात को अंजाम दे रहे चोर

पुलिस ने बताया कि इस संबंध में हरमाड़ा की दुर्गापुरी कॉलोनी निवासी सज्जन कुमार ने मामला दर्ज करवाया। इसमें बताया कि 9 अगस्त की रात को एक लाख रुपए, तीन सोने की अंगूठी, चांदी की पायजेब, छह चांदी के सिक्के और तीन चांदी की बिछिया सहित अन्य आभूषण चोर चुरा ले गए। वहीं झोटवाड़ा थाना इलाके में झोटवाड़ा निवासी अब्दुल वहिद ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि 10 अगस्त को मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 8 लाख 50 हजार रुपए और आभूषण चोर ले गए।