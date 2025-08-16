Jaipur Crime: शहर में चोरी की घटनाओं से दहशत, धड़ाधड़ वारदात को अंजाम दे रहे चोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इससे आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। चोर अलग-अलग थाना इलाकों में चोरी की वारदात कर लाखों रुपए की नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और वाहन चुरा ले गए। शहर के झोटवाड़ा, करधनी, हरमाड़ा, करणी विहार सहित अन्य जगह वारदातें हुईं।
हालात ऐसे हैं कि लोग मकान और दुकान को सूने छोड़ने से डर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज होने के बाद भी पुलिस अब तक चोरों को पकड़ नहीं पाई है। जयपुर में जनवरी से जुलाई तक नकबजनी के 527 और चोरी के 4 हजार 261 मामले दर्ज हुए। चोरों ने अगस्त माह में महज 10 दिन में ही 26 जगह वारदात की।
मालपुरा गेट थाना इलाके में सांगानेर निवासी नागेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि पत्नी इसरावती सिंह व बड़ी बेटी विजयलक्ष्मी ने अपने जेवर अलमारी में रखे थे। वे 9 अगस्त को परिवार सहित राखी मनाने माल की ढाणी लाखना चले गए। पीछे से चोर अलमारी में रखे जेवर और नकदी चुरा ले गए।
करणी विहार थाने में दुकान का शटर तोड़कर ज्वैलरी चोर ले गए। पुलिस ने बताया कि गांधी पथ करणी विहार निवासी सुमित गुप्ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि 12 अगस्त को उनकी दुकान नंबर 29 और 30 गीतम ज्वैलर्स से चोर जेवर चुरा ले गए। बदमाश सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी तोड़कर ले गए।
करणी विहार थाना इलाके में श्री गोविंद एंटरप्राइजेज शोरूम का शटर तोड़कर बदमाश लाखों रुपए कीमत का वायर चुरा ले गए। पुलिस ने बताया कि अजमेर रोड करणी विहार निवासी जगदीश शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि 11 अगस्त की रात चोर दुकान में घुसकर 7 लाख रुपए कीमत के वायर चुरा ले गए। वारदात का पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।
करधनी थाने में बैनाड़ रोड नाड़ी का फाटक निवासी मंगल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि चोर 3 अगस्त को घर में घुसकर 51 हजार 400 रुपए और जेवर चुरा ले गए। उधर, हरमाड़ा थाना इलाके में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर जेवर और एक लाख रुपए चुरा लिए।
पुलिस ने बताया कि इस संबंध में हरमाड़ा की दुर्गापुरी कॉलोनी निवासी सज्जन कुमार ने मामला दर्ज करवाया। इसमें बताया कि 9 अगस्त की रात को एक लाख रुपए, तीन सोने की अंगूठी, चांदी की पायजेब, छह चांदी के सिक्के और तीन चांदी की बिछिया सहित अन्य आभूषण चोर चुरा ले गए। वहीं झोटवाड़ा थाना इलाके में झोटवाड़ा निवासी अब्दुल वहिद ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि 10 अगस्त को मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 8 लाख 50 हजार रुपए और आभूषण चोर ले गए।