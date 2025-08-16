Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

अलवर में पति का खौफनाक जुर्म, पत्नी पर अवैध संबंध का शक, गला घोंटकर उतारा मौत के घाट

अलवर जिले के नीमराना में 38 वर्षीय भूपेश शर्मा ने पत्नी मंजिता (33) को अवैध संबंधों के शक में गला घोंटकर मार डाला। आरोपी शराब का आदी और कर्ज में डूबा था। हत्या के बाद खुद पुलिस को फोन कर सरेंडर किया।

अलवर

Arvind Rao

Aug 16, 2025

Alwar Crime Neemrana Husband Kills Wife
Alwar Crime Neemrana Husband Kills Wife (Patrika Photo)

अलवर: नीमराना में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां 38 वर्षीय पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी पति की पहचान भूपेश शर्मा (38) के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने उसी समय गिरफ्तार कर लिया, जब उसने खुद पुलिस को फोन कर इस घटना की जानकारी दी।


पुलिस अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि 11 अगस्त की शाम को नीमराना थाने में फोन आया कि एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू की।

ये भी पढ़ें

पाली में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की बिगड़ी तबियत, मौत… घटना को लेकर लोगों में आक्रोश
पाली
pali news


पत्नी पर करता था शक


पूछताछ में आरोपी भूपेश ने कबूल किया कि वह अपनी पत्नी मंजिता (33) पर अवैध संबंधों का शक करता था। इसी शक ने उसे इस कदर अंधा बना दिया कि उसने घर में ही पत्नी का गला दुपट्टे से घोंटकर उसकी जान ले ली।


पूछताछ में आरोपी ने क्या बताया


पुलिस पूछताछ में भूपेश ने बताया कि वह लंबे समय से शराब का आदी है और कर्ज के बोझ से भी दबा हुआ था। इन कारणों से पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई और गुस्से में आकर भूपेश ने पत्नी की हत्या कर दी।


आरोपी ने कही ये बड़ी बात


चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद भी भूपेश को अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है। उसने पुलिस से कहा कि उसे केवल अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। दंपती की शादी को 15 साल हो चुके हैं और उनके दो छोटे बच्चे भी हैं, जो अब मां से हमेशा के लिए वंचित हो गए।


आरोपी की कोर्ट में हुई पेशी


गंभीर वारदात के बाद आरोपी को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

चाय पीने की बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, चले लात-घूंसे
बीकानेर
tea

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 09:01 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में पति का खौफनाक जुर्म, पत्नी पर अवैध संबंध का शक, गला घोंटकर उतारा मौत के घाट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.