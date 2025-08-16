अलवर में पति का खौफनाक जुर्म, पत्नी पर अवैध संबंध का शक, गला घोंटकर उतारा मौत के घाट

अलवर: नीमराना में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां 38 वर्षीय पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी पति की पहचान भूपेश शर्मा (38) के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने उसी समय गिरफ्तार कर लिया, जब उसने खुद पुलिस को फोन कर इस घटना की जानकारी दी।
पुलिस अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि 11 अगस्त की शाम को नीमराना थाने में फोन आया कि एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू की।
पूछताछ में आरोपी भूपेश ने कबूल किया कि वह अपनी पत्नी मंजिता (33) पर अवैध संबंधों का शक करता था। इसी शक ने उसे इस कदर अंधा बना दिया कि उसने घर में ही पत्नी का गला दुपट्टे से घोंटकर उसकी जान ले ली।
पुलिस पूछताछ में भूपेश ने बताया कि वह लंबे समय से शराब का आदी है और कर्ज के बोझ से भी दबा हुआ था। इन कारणों से पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई और गुस्से में आकर भूपेश ने पत्नी की हत्या कर दी।
चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद भी भूपेश को अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है। उसने पुलिस से कहा कि उसे केवल अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। दंपती की शादी को 15 साल हो चुके हैं और उनके दो छोटे बच्चे भी हैं, जो अब मां से हमेशा के लिए वंचित हो गए।
गंभीर वारदात के बाद आरोपी को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है।