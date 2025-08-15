चाय पीने की बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, चले लात-घूंसे

वहीं सदर थाना पुलिस जनाना अस्पताल में किसी भी तरह के विवाद से इनकार करती रही। बाद में जब उन्हें घटनास्थल पर मौजूद होने का हवाला दिया, तो उप निरीक्षक अंजू ने बताया कि चाय पीने की बात पर विवाद हो गया था। दोनों पक्ष आपस में परिचित थे, जिन्होंने समझौता कर लिया। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं कराई।