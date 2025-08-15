चाय पीने की बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, चले लात-घूंसे

बीकानेर। पीबीएम के जनाना अस्पताल के पास कैंटीन में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात-घूंसे चलने लगे। झगड़ा होने के बाद वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जनाना अस्पताल के सामने कैंटीन पर चाय पी रहे दो युवकों में विवाद हो गया। एकबारगी मामला शांत हो गया, लेकिन बाद में एक पक्ष के युवक ने कैंटीन पर काम करने वाले को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे बात बिगड़ गई।
झगड़े की सूचना पर मिलने पर पीबीएम पुलिस चौकी के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तब तक सदर पुलिस भी आ गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की । इस दरम्यान दो युवक पुलिस के सामने ही उलझने लगे। जिसके बाद उन्हें थाने ले गए।
वहीं सदर थाना पुलिस जनाना अस्पताल में किसी भी तरह के विवाद से इनकार करती रही। बाद में जब उन्हें घटनास्थल पर मौजूद होने का हवाला दिया, तो उप निरीक्षक अंजू ने बताया कि चाय पीने की बात पर विवाद हो गया था। दोनों पक्ष आपस में परिचित थे, जिन्होंने समझौता कर लिया। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं कराई।