Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

चाय पीने की बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, चले लात-घूंसे

पीबीएम अस्पताल के जनाना अस्पताल के पास स्थित कैंटीन में दो पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और दोनों ओर से लात-घूंसे चलने लगे।

बीकानेर

Santosh Trivedi

Aug 15, 2025

tea
Photo- AI

बीकानेर। पीबीएम के जनाना अस्पताल के पास कैंटीन में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात-घूंसे चलने लगे। झगड़ा होने के बाद वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

थप्पड़ जड़ने से बढ़ा विवाद

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जनाना अस्पताल के सामने कैंटीन पर चाय पी रहे दो युवकों में विवाद हो गया। एकबारगी मामला शांत हो गया, लेकिन बाद में एक पक्ष के युवक ने कैंटीन पर काम करने वाले को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे बात बिगड़ गई।

ये भी पढ़ें

बाहरी खाना बन गया जानलेवा, मुस्कान छिनी, करोड़ों खर्च कर लड़ रहा मौत से
उदयपुर
image

दो युवक पुलिस के सामने ही उलझने लगे

झगड़े की सूचना पर मिलने पर पीबीएम पुलिस चौकी के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तब तक सदर पुलिस भी आ गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की । इस दरम्यान दो युवक पुलिस के सामने ही उलझने लगे। जिसके बाद उन्हें थाने ले गए।

दोनों पक्ष आपस में परिचित थे

वहीं सदर थाना पुलिस जनाना अस्पताल में किसी भी तरह के विवाद से इनकार करती रही। बाद में जब उन्हें घटनास्थल पर मौजूद होने का हवाला दिया, तो उप निरीक्षक अंजू ने बताया कि चाय पीने की बात पर विवाद हो गया था। दोनों पक्ष आपस में परिचित थे, जिन्होंने समझौता कर लिया। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं कराई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: सरकारी स्कूल में शिक्षक पर जानलेवा हमला, सिर फोड़ा; शिक्षकों में दहशत का माहौल
दौसा
Attack-on-teacher-1

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 05:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / चाय पीने की बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, चले लात-घूंसे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.