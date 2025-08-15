Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan: सरकारी स्कूल में शिक्षक पर जानलेवा हमला, सिर फोड़ा; शिक्षकों में दहशत का माहौल

एक तरफ जहां अभिभावक अपने बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा ग्रहण के लिए विद्यालय में अध्यापकों के पास भेजते हैं वहीं कुछ परिवार के लोग शिक्षा देने वाले शिक्षकों पर ही हमला कर उनमें भय का माहौल बना रहे हैं।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 15, 2025

Attack-on-teacher-1
शिक्षक अभिषेक चौधरी। फोटो: पत्रिका

गीजगढ़। एक तरफ जहां अभिभावक अपने बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा ग्रहण के लिए विद्यालय में अध्यापकों के पास भेजते हैं वहीं कुछ परिवार के लोग शिक्षा देने वाले शिक्षकों पर ही हमला कर उनमें भय का माहौल बना रहे हैं। कुछ ऐसी ही घटना सिकंदरा थानांतर्गत बहरावंडा पंचायत के दिवाकर गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार दोपहर कारित हुई।

चारदीवारी मामले को लेकर विद्यालय के समीप रहने वाले एक परिवार के सदस्यों ने मिलकर शिक्षकों पर कुल्हाड़ी, डंडों, पत्थरों से हमला कर दिया। जिसका अन्य शिक्षकों ने बीच-बचाव किया। इससे एक शिक्षक के सिर में चोट लगने से सिकंदरा राजकीय अस्पताल में इलाज कराया गया, वहीं विद्यालय के शिक्षकों का आने जाने रास्ता बंद कर जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर लाका चौकी पुलिस ने पहुंचकर घटना का जानकारी ली। घटना को लेकर शिक्षकों में भय और ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।

प्रधानाध्यापक रामकिशोर मीना ने पुलिस को बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे दो शिक्षक अभिषेक चौधरी और मोहित शर्मा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर विद्यालय परिसर की साफ सफाई करा रहे थे। तभी विद्यालय के समीप रहने वाले महेश राजपूत और उसके दो पुत्र रणजीत, नंदू और पत्नी गीता देवी ने विद्यालय परिसर आकर शिक्षकों से विद्यालय रास्ते को बंद करने और उस रास्ते से आने पर जान से मारने की धमकी देने लगे।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी लापरवाही, 20 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी; MDM अस्पताल में भर्ती कराया
जोधपुर
Barkatullah-Khan-Stadium

शिक्षकों ने घायल शिक्षक को बचाया

तब अन्य शिक्षकों ने परिवार के सदस्यों को समझाकर घर भेज दिया था लेकिन विद्यालय की छुट्टी होने से 10 मिनट पूर्व परिवार के चारों सदस्य विद्यालय परिसर में कुल्हाड़ी, डंडों और पत्थरों के साथ आकर शिक्षक अभिषेक चौधरी पर हमला करते हुए सिर फोड़ दिया और शर्ट पकड़कर घसीटने लगे। तभी अन्य शिक्षकों ने आकर घायल शिक्षक को बचाया। उन लोगों ने अन्य शिक्षकों से भी अभद्रता की कर विद्यालय कार्यालय में घुसकर सरकारी रिकॉर्ड के कागजों, रजिस्टरों को फैला दिया। सिकंदरा थाना अधिकारी अशोक चौधरी ने बताया कि विद्यालय में एक परिवार के लोगों ने शिक्षक पर हमला कर सिर फोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

शिक्षकों में दहशत का माहौल

छुट्टी के बाद भी धमकियों से डरे हुए शिक्षक विद्यालय से बाहर नहीं निकले। उन्होंने एसएमसी सदस्यों को कॉल कर बुलाया। बाद में अन्य ग्रामीणों ने सहयोग कर शिक्षकों को विद्यालय से बाहर निकला, लेकिन जान से मारने की धमकी के बाद शिक्षक विद्यालय जाने से कतराने लगे हैं। ग्रामीणों ने विद्यालय स्टाफ को पूरा सहयोग करने की बात कही।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के बूंदी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बड़ा हादसा, 5 स्कूली बच्चे घायल
बूंदी
Bundi-School-Accident-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 02:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan: सरकारी स्कूल में शिक्षक पर जानलेवा हमला, सिर फोड़ा; शिक्षकों में दहशत का माहौल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.