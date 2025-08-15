Rajasthan: सरकारी स्कूल में शिक्षक पर जानलेवा हमला, सिर फोड़ा; शिक्षकों में दहशत का माहौल

तब अन्य शिक्षकों ने परिवार के सदस्यों को समझाकर घर भेज दिया था लेकिन विद्यालय की छुट्टी होने से 10 मिनट पूर्व परिवार के चारों सदस्य विद्यालय परिसर में कुल्हाड़ी, डंडों और पत्थरों के साथ आकर शिक्षक अभिषेक चौधरी पर हमला करते हुए सिर फोड़ दिया और शर्ट पकड़कर घसीटने लगे। तभी अन्य शिक्षकों ने आकर घायल शिक्षक को बचाया। उन लोगों ने अन्य शिक्षकों से भी अभद्रता की कर विद्यालय कार्यालय में घुसकर सरकारी रिकॉर्ड के कागजों, रजिस्टरों को फैला दिया। सिकंदरा थाना अधिकारी अशोक चौधरी ने बताया कि विद्यालय में एक परिवार के लोगों ने शिक्षक पर हमला कर सिर फोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।