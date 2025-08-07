7 अगस्त 2025,

गुरुवार

बीकानेर

Rajasthan : रक्षाबंधन के लिए शिक्षा विभाग का नया आदेश, जानें क्या है?

Rajasthan : रक्षाबंधन के लिए शिक्षा विभाग का नया आदेश। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के अवकाश में शिथिलता दी है।

बीकानेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 07, 2025

Rajasthan Education Department for Rakshabandhan New order know what it is
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : रक्षाबंधन के लिए शिक्षा विभाग का नया आदेश। शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के अवकाश में शिथिलता दी गई है। गत दिनों मानसून के दौरान झालावाड़ और जैसलमेर दुखांतिका के बाद शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के अवकाश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी। साथ ही निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति के काेई भी कार्मिक मुख्यालय भी छोड़ेगा। अब सामान्य स्थिति होने तथा रक्षाबंधन को देखते हुए अवकाश में शिथिलता दी गई है।

27 जुलाई का जारी आदेश

इससे पूर्व 27 जुलाई को जारी किए गए अपने आदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने अपने आदेश में कहा गया है कि मानसून को देखते हुए विदयार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्कूल भवनों के सर्वे को देखते हुए सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आगामी आदेश तक अवकाश पर रोक लगा दी गई है।

साथ ही बिना सूचना के मुख्यालय भी नहीं छोड़ सकेंगे। अगर ऐसा पाया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

झालावाड़ हादसे के बाद बढ़ी सर्तकता

गत मानसून के दौरान झालावाड़ के मनोहरथाना में गत 25 जुलाई को हादसे में करीब 7 स्कूली बच्चों की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद सरकार और शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया था। हादसों पर नियंत्रण करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी थी।

07 Aug 2025 08:55 am

Rajasthan / Bikaner / Rajasthan : रक्षाबंधन के लिए शिक्षा विभाग का नया आदेश, जानें क्या है?

