Rajasthan : रक्षाबंधन के लिए शिक्षा विभाग का नया आदेश, जानें क्या है?

Rajasthan : रक्षाबंधन के लिए शिक्षा विभाग का नया आदेश। शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के अवकाश में शिथिलता दी गई है। गत दिनों मानसून के दौरान झालावाड़ और जैसलमेर दुखांतिका के बाद शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के अवकाश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी। साथ ही निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति के काेई भी कार्मिक मुख्यालय भी छोड़ेगा। अब सामान्य स्थिति होने तथा रक्षाबंधन को देखते हुए अवकाश में शिथिलता दी गई है।