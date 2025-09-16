राजस्थान के शिक्षा विभाग का नया आदेश, स्कूल संचालकों को देना होगा शपथ-पत्र, नहीं तो मान्यता खत्म

Rajasthan : निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को घर से स्कूल लाने और वापस छोड़ने के लिए उपयोग हो रहे वाहनों में नियमों की पालना को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पीईईओ की मदद से प्रत्येक बाल वाहिनी का निरीक्षण कर सुरक्षा उपायों और नियम पालना की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूल संचालकों से बालवाहिनी के संबंध में शपथ पत्र लेने के लिए कहा है।