Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan: FASTag या फास्ट ठगी ? गैराज में खड़ी गाड़ियों के भी कट रहे टोल टैक्स

बीकानेर में हर महीने FASTag से पैसे कटने के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि, ये कैसे हो रहा है? ये साइबर ठगी है या तकनीकी गड़बड़ी, जांच के बिना कहना मुश्किल है।

less than 1 minute read

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Sep 29, 2025

Fastag

गैराज में खड़ी गाड़ी के FASTag से कटे टोल टैक्स (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। FASTag सुविधा अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। मामला सिर्फ टोल बैरियर पर गड़बड़ी तक सीमित नहीं, बल्कि अब गैराज में खड़ी गाड़ियों से भी शुल्क वसूला जा रहा है। हाल ही में बीकानेर में दो ऐसे मामले सामने आए, जहां गाड़ी घर पर खड़ी थी, लेकिन टोल दूसरे शहर में कट गया।

केस-1: संगरिया टोल पर 335 रुपए कटे

करणीनगर निवासी रघुवीर सिंह के मोबाइल पर गुरुवार शाम 8:25 बजे मैसेज आया कि उनके फास्टैग से 335 रुपए संगरिया टोल प्लाजा पर काटे गए। जबकि उनकी गाड़ी पूरे दिन घर से बाहर निकली ही नहीं। रघुवीर ने कंपनी पर गंभीर सवाल खड़े किए और इसे धांधली और गैर-कानूनी वसूली करार दिया।

केस-2: फलौदी टोल पर 45 रुपए कटे

केईएम रोड निवासी केपी काबरा की गाड़ी 17 सितंबर को पूरे दिन घर के गैराज में खड़ी रही। लेकिन रात 9:43 बजे उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि फलौदी टोल पर 45 रुपए काटे गए हैं। काबरा ने तुरंत टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई।

इसलिए हो रही ऐसी गड़बड़ी

विशेषज्ञों के अनुसार, फास्टैग से गलत तरीके से टोल कटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें फास्टैग सिस्टम या सेंसर में तकनीकी खराबी, फास्टैग की हैकिंग, टोल प्लाजा के स्कैनर की गड़बड़ी जैसे कारण शामिल हैं।

यहां करें शिकायत

यदि गैराज में खड़ी गाड़ी से भी टोल कट जाए, तो पीड़ित एनएचएआई के टोल फ्री नंबर 1033 पर शिकायत के अलावा संबंधित टोल प्लाजा पर संपर्क कर अपनी शिकायत दे सकते हैं। गलत तरीके से कटा टोल साबित होने पर रिफंड भी मांग सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी समस्या ये है कि कटे हुए टोल की रकम पाने में उससे कई गुना ज्यादा पैसे और समय की बर्बादी करनी पड़ सकती है।

ये भी पढ़ें

डूंगरपुर पुलिस कस्टडी मामला: भीड़ ने DSP की गाड़ी पर किया पथराव, सड़क पर पूरे दिन जमकर चला बवाल
डूंगरपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 08:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: FASTag या फास्ट ठगी ? गैराज में खड़ी गाड़ियों के भी कट रहे टोल टैक्स

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 15 फीट लंबी तलवार… 10 फीट की ढाल, 75 फीट ऊंचे रावण का रिमोट से होगा दहन

Bikaner Ravan
बीकानेर

Rajasthan: 11,838 उप प्राचार्यों को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, जल्द करना होगा यह काम, आदेश जारी

Rajasthan Education Department
बीकानेर

बीकानेर-जयपुर के बीच एक और रोडवेज बस सेवा शुरू, कई जिले के लोगों मिलेगा लाभ, बुजुर्गों व महिलाओं को किराए में छूट

Bikaner bus
बीकानेर

Rajasthan: बीकानेर में डोटासरा ने जाने रामेश्वर डूडी के हालचाल, कुछ देर बाद कार्यकर्ता ने दिया इस्तीफा; जानें वजह

Govind Singh Dotasara
बीकानेर

हे मां! नवरात्र में झकझोर देने वाली घटनाओं से हर कोई सन्न, भीलवाड़ा, पाली के बाद अब बीकानेर में नवजात को फेंका

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.