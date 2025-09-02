राजस्थान में भंसाली प्रोडक्शन पर FIR, किस फिल्म को लेकर हुआ विवाद? जानिए पूरी खबर



यह एफआईआर BNS की धारा 318(4), 61(2), 351(2) और 352 के तहत दर्ज की गई है। माथुर का कहना है कि यह व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे शोषण के खिलाफ लड़ाई है। उनका मानना है कि यह केस एक संदेश देता है कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस कानून से ऊपर नहीं है।