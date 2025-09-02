Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

राजस्थान में भंसाली प्रोडक्शन पर FIR, किस फिल्म को लेकर हुआ विवाद? जानिए पूरी खबर

Sanjay Leela Bhansali: राजस्थान में बीकानेर जिले में संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। धोखाधड़ी, धमकी और विश्वासघात के आरोप लगे हैं। कोर्ट के आदेश पर बीछवाल थाने में केस दर्ज हुआ है।

बीकानेर

Arvind Rao

Sep 02, 2025

Sanjay Leela Bhansali
Sanjay Leela Bhansali (Patrika Photo)

Sanjay Leela Bhansali: बीकानेर से बड़ी खबर सामने आई है। मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की कंपनी भंसाली प्रोडक्शन्स के खिलाफ राजस्थान में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला उनकी आने वाली फिल्म "लव एंड वॉर" की शूटिंग से जुड़ा हुआ है।


बता दें कि एफआईआर में संजय लीला भंसाली, उनकी कंपनी और प्रोडक्शन मैनेजर उत्कर्ष बाली व अरविंद गिल के नाम शामिल हैं। आरोप है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, धमकी और संगठित षड्यंत्र जैसे गंभीर अपराध किए गए।

किसने दर्ज करवाई शिकायत


यह शिकायत राधा फिल्म्स एंड हॉस्पिटैलिटी के सीईओ और लाइन प्रोड्यूसर प्रतीक राज माथुर ने दर्ज करवाई है। माथुर का कहना है कि फिल्म प्रोडक्शन में नियुक्ति और सुरक्षा इंतजाम को लेकर उन्हें धोखा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 17 अगस्त 2025 को निजी सुरक्षा कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार और धमकी दी।


पहले तो पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। इसके बाद माथुर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने 25 अगस्त को उनकी याचिका पर सुनवाई की और 27 अगस्त को FIR दर्ज करने का आदेश दिया। अब यह एफआईआर बीकानेर के बीछवाल थाने में दर्ज हो चुकी है।


इन धाराओं में मामला दर्ज


यह एफआईआर BNS की धारा 318(4), 61(2), 351(2) और 352 के तहत दर्ज की गई है। माथुर का कहना है कि यह व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे शोषण के खिलाफ लड़ाई है। उनका मानना है कि यह केस एक संदेश देता है कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस कानून से ऊपर नहीं है।


फिलहाल, इस पूरे मामले में संजय लीला भंसाली या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पद्मावत फिल्म के बाद राजस्थान में उनकी शूटिंग लंबे समय बाद हुई थी, लेकिन एक बार फिर उनका नाम विवादों में आ गया है।

Updated on:

02 Sept 2025 08:44 am

Published on:

02 Sept 2025 08:27 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान में भंसाली प्रोडक्शन पर FIR, किस फिल्म को लेकर हुआ विवाद? जानिए पूरी खबर

