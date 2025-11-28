Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan Teacher: राजस्थान के सरकारी स्कूलों को जल्द मिलेंगे 2703 व्याख्याता, शिक्षकों की कमी होगी दूर

Rajasthan Govt School: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए व्याख्याताओं को जल्द ही पदस्थापन दिया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Nov 28, 2025

teacher

Photo: AI generated

बीकानेर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए व्याख्याताओं को जल्द ही पदस्थापन दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 2703 व्याख्याताओं के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया है। काउंसलिंग के साथ ही नियुुक्ति पत्र दिए जाएंगे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 आयोजित कर परिणाम जारी किया हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा निदेशालय के पास है। निदेशालय अब 4 से 24 दिसंबर तक इन चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करेगा।

निदेशालय ने दस्तावेज जांच की समय सारिणी जारी की है। आयोग ने राजनीति विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा भूगोल विषय के 2703 अभ्यर्थियों का चयन किया था।

विषयवार अभ्यर्थी और दस्तावेज जांच तिथि

विषयअभ्यर्थीजांच तिथि
राज. विज्ञान0054 दिसंबर
हिंदी91810 से 15 दिसंबर
गणित39019 व 20 दिसंबर
अंग्रेजी68415 से 18 दिसंबर
संस्कृत1254 दिसंबर
भूगोल58122 से 24 दिसंबर

ये भी पढ़ें

Jaipur: जयपुरवासियों के लिए राहत भरी खबर, यहां 2 साल बाद अंडरपास का काम शुरू; जाम से मिलेगा छुटकारा
जयपुर
underpass

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 12:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan Teacher: राजस्थान के सरकारी स्कूलों को जल्द मिलेंगे 2703 व्याख्याता, शिक्षकों की कमी होगी दूर

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सत्यापन ने फिर जोड़ी पीहर-बेटी की डोर, जुटा रहीं मायके की पहचान

बीकानेर

Rajasthan: सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश जारी, अब फॉलो करना होगा ये रूल, CCTV कैमरे से होगी मॉनिटरिंग

बीकानेर

Dharmendra News: धर्मेंद्र की ये अंतिम इच्छा रह गई अधूरी, एक महीने पहले ही कहा था ‘यहां जाने का है मन’

Dharmendra-Deol
बीकानेर

तेज रफ्तार का तांडव: सड़क हुई ऐसी रक्तरंजित कि रोंगटे खड़े हो गए, इधर-उधर बिखरी मिलीं लाशें

बीकानेर

मॉक ड्रिल में ही ऐसा क्या दिखा कि अफसरों को उड़ गए होश…कमियां छिपाने को देने लगे यह दलील

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.