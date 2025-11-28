Rajasthan Teacher: राजस्थान के सरकारी स्कूलों को जल्द मिलेंगे 2703 व्याख्याता, शिक्षकों की कमी होगी दूर

बीकानेर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए व्याख्याताओं को जल्द ही पदस्थापन दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 2703 व्याख्याताओं के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया है। काउंसलिंग के साथ ही नियुुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 आयोजित कर परिणाम जारी किया हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा निदेशालय के पास है। निदेशालय अब 4 से 24 दिसंबर तक इन चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करेगा।