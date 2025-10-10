Rajasthan: दिवाली पर सरकारी शिक्षकों को एक आदेश ने दिया टेंशन… अचानक से लगा छुट्टियों पर ब्रेक

गौरतलब है कि शिविरा पंचांग के अनुसार इस बार स्कूलों में मध्यावधि अवकाश 13 से 24 अक्टूबर तक रहेगा। दीपोत्सव आदेश से पहले तक प्राचार्य व शिक्षक रंगरोगन और सफाई तक की तैयारी में जुटे थे। लेकिन अब सवाल यह है कि यदि दीपोत्सव के दौरान स्कूलों में रोशनी करनी है, तो शिक्षक अपने घर कैसे जाएंगे? कई शिक्षक दूर-दराज जिलों में पदस्थापित हैं। दीपावली जैसे पारिवारिक पर्व पर उनके लिए स्कूल आना व्यावहारिक नहीं रहेगा। ऐसे में अवकाश का उद्देश्य भी खत्म हो जाएगा।