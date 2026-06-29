Rajasthan: 43 दिनों के ग्रीष्मावकाश के बाद आज खुले राजस्थान के स्कूल, शिक्षकों ने बच्चों का तिलक लगाकर किया स्वागत

पूरे राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सोमवार से नियमित कक्षाएं शुरू हुईं। वहीं बीकानेर के राजकीय महारानी स्कूल में ग्रीष्मावकाश के बाद पहले दिन का माहौल खास रहा। यहां कक्षाएं अलग थीम (रेलगाड़ी के डिब्बों) के आधार पर तैयार की हुई हैं। ऐसे में स्कूल खुलते ही लगा कि रेलगाड़ी में यात्री आ गए हों। ये अनोखी व्यवस्था छात्राओं को काफी आकर्षित करती है। छात्राएं जब इन कक्षाओं के दरवाजों से झांक रही थीं तो ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों की कोई खास रेलगाड़ी स्कूल पहुंच गई हो। शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कराई जाएगी। इसके साथ ही खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाएगा।