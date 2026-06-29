Rajasthan Road Accident: 2 ट्रकों में आमने-सामने की भिड़ंत के बाद लगी आग, जिंदा जला केबिन में फंसा ड्राइवर

बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। हादसा इतना भयावह था कि एक ट्रक का चालक केबिन में फंस गया और बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। देखते ही देखते आग ने पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।