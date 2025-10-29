आखिर क्या होगा राजस्थान में स्कूलों का? 4 महीने में सिर्फ 70 दिन हुई पढ़ाई, परीक्षा सिर पर होने से टेंशन में शिक्षक-स्टूडेंट्स



अब जब सरकार ने 20 नवंबर से समान अर्द्धवार्षिक परीक्षा घोषित कर दी है तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों दबाव में हैं। शिक्षकों की भारी कमी भी पढ़ाई की रफ्तार थामे हुए हैं। राज्य में इस समय व्याख्याताओं के 45 हजार, वरिष्ठ शिक्षकों के 41,683 तथा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं। इसके अलावा, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में चयन के चलते हिंदी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों का टोटा और बढ़ गया है।