Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

राजस्थान: 1 लाख रुपए में कैसे होगा स्कूलों का रंग-रोगन? हल्के पीले और गुलाबी रंग का निर्देश बना सिरदर्द

राजस्थान के 70 हजार सरकारी विद्यालयों में से आधे से अधिक विद्यालयों के भवनों में अभी तक रंग-रोगन नहीं हो पाया है। माध्यमिक शिक्षा के 19,950 विद्यालय हैं तथा प्रारंभिक शिक्षा के 50 हजार विद्यालय हैं। बजट के अभाव में आधे से ज्यादा विद्यालय बिना रंग-रोगन के रह गए हैं।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Arvind Rao

Oct 29, 2025

Rajasthan

कलर कोड बना संकट (पत्रिका फाइल फोटो)

नागौर: नागौर जिले में 1,613 विद्यालयों में से 800 से अधिक में रंग-रोगन का कार्य अधूरा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग तथा शिक्षा विभाग की ओर से कई बार निर्देश जारी करने के बावजूद जिले के अधिकांश विद्यालयों भवनों का रंग-रोगन नहीं हो पाया है।


सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को पांच नवंबर तक विद्यालयों का रंग-रोगन कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद जिन विद्यालयों में यह कार्य अधूरा पाया गया। उनके संस्था प्रधानों से जवाब मांगा जाएगा।


गौरतलब है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम ने नौ अक्टूबर को आदेश जारी कर दिवाली की छुट्टियों (13 से 24 अक्टूबर) के बीच ग्राम पंचायतों को विद्यालय भवन का रंग-रोगन करवाने को कहा था। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने माध्यमिक विद्यालयों में 17 अक्टूबर तक मरम्मत के बाद रंग-रोगन कराने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय के 10 दिन बाद भी बहुत से विद्यालयों में रंग-रोगन नहीं हुआ है।


कलर कोड का अड़ंगा भारी


कुछ स्कूलें ऐसी हैं, जिनमें कुछ समय पहले ही रंग-रोगन किया गया, लेकिन पंचायतीराज विभाग व शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किए, उसमें विद्यालय भवनों के लिए कलर कोड जारी किया गया। उच्च माध्यमिक विद्यालयों को हल्के पीले रंग में और राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को हल्के गुलाबी रंग से रंगने के निर्देश थे। इस अनुसार वापस रंग करना मुश्किल हो रहा है।


एक लाख में सभी स्कूलों के कैसे हो रंग-रोगन


विभाग ने ग्राम पंचायत को एक लाख रुपए स्कूलों के रंग-रोगन पर खर्च करने के कहा था, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में 5 से 8 स्कूलें हैं। ऐसे में सभी स्कूलों में एक लाख रुपए से रंग करवाना संभव नहीं है। इस कारण एक ग्राम पंचायत में एक या दो स्कूलों में ही रंग हो पाया। कई ग्राम पंचायतों में एक भी स्कूल भवन पर रंग-रोगन नहीं हुआ।


दानदाता से मांगी मदद


अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के पास बजट नहीं होने से उन्हें ग्राम पंचायत पर निर्भर रहना पड़ा। अधिकारियों ने दबाव बनाया तो संस्था प्रधानों ने दानदाताओं से मदद मांगी।


फिर से दिए हैं निर्देश


जिले के जिन स्कूल भवनों पर रंग-रोगन नहीं हो पाया है, उनके संस्था प्रधानों को फिर से निर्देश देकर रंग-रोगन कराने को कहा है।
-ब्रजकिशोर शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पेंशनर्स को बड़ी राहत: अब घर बैठे करें पेंशन के लिए आवेदन, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन
जयपुर
Rajasthan pensioners Big relief

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 08:28 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / राजस्थान: 1 लाख रुपए में कैसे होगा स्कूलों का रंग-रोगन? हल्के पीले और गुलाबी रंग का निर्देश बना सिरदर्द

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किन्नर समाज का ‘अनूठा मायरा’: महासम्मेलन में दी एकता की मिसाल, भात-भराई में दिल-खोलकर करते हैं सहयोग

नागौर

प्रस्तावित कार्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करें

नोडल अधिकारी नीरज कुमार रहे नागौर जिले के दौरे पर
नागौर

किन्नर सम्मेलन में होता है रिश्तों का ‘पुनर्जन्म’ : जहां खून से नहीं, दिल से बनते हैं रिश्ते

किन्नर महासम्मेलन में कलश यात्रा निकालती किन्नर
नागौर

Kinnar Mahasammelan : मां-बाप ठुकराते है तो यहां बनते है दिल के रिश्ते, पर किन्नर क्यों पीते हैं एक-दूसरे का जूठा दूध, जानें राज

Kinnar Mahasammelan Nagaur Why do eunuchs drink each other contaminated milk Know secret
नागौर

कांग्रेस विधायक का पैर टूटने के मामले में सचिन पायलट का बड़ा बयान, कस्टोडियन भूमि को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन

MLA Mukesh Bhakar
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.