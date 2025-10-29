राजस्थान: 1 लाख रुपए में कैसे होगा स्कूलों का रंग-रोगन? हल्के पीले और गुलाबी रंग का निर्देश बना सिरदर्द



गौरतलब है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम ने नौ अक्टूबर को आदेश जारी कर दिवाली की छुट्टियों (13 से 24 अक्टूबर) के बीच ग्राम पंचायतों को विद्यालय भवन का रंग-रोगन करवाने को कहा था। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने माध्यमिक विद्यालयों में 17 अक्टूबर तक मरम्मत के बाद रंग-रोगन कराने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय के 10 दिन बाद भी बहुत से विद्यालयों में रंग-रोगन नहीं हुआ है।