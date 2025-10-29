राजस्थान में पेंशनर्स को बड़ी राहत: अब घर बैठे करें पेंशन के लिए आवेदन, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन



पेंशन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग को हर साल करीब 25 हजार पेंशन आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनमें से लगभग 10 फीसदी आवेदन फैमिली पेंशन से जुड़े होते हैं। अब तक इस सुविधा के अभाव में परिजनों को कागजी प्रक्रिया और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होती थी।