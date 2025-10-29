राजस्थान में पेंशनर्स को बड़ी राहत: अब घर बैठे करें पेंशन के लिए आवेदन, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन

Rajasthan pensioners (Patrika Photo)
Family Pension Application: जयपुर: राज्य सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी के आकस्मिक निधन के बाद अब उनके परिजनों को फैमिली पेंशन के लिए पेंशन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वित्त विभाग ने परिजनों को राहत देते हुए पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है।
वित्त विभाग के मुताबिक, पेंशन सॉफ्टवेयर 3.0 में नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत मृतक कर्मचारी या पेंशनर के परिजन अब अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से घर बैठे ही फैमिली पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन संबंधित नियोक्ता विभाग के नियंत्रण अधिकारी को ऑनलाइन भेजा जा सकेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी।
पेंशन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग को हर साल करीब 25 हजार पेंशन आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनमें से लगभग 10 फीसदी आवेदन फैमिली पेंशन से जुड़े होते हैं। अब तक इस सुविधा के अभाव में परिजनों को कागजी प्रक्रिया और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होती थी।
वित्त विभाग का कहना है कि पेंशन सॉफ्टवेयर 3.0 का यह अपडेट न केवल आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाएगा। बल्कि भ्रष्टाचार और देरी की संभावनाओं को भी समाप्त करेगा। यह कदम राज्य सरकार की ई-गवर्नेंस दिशा में एक और अहम पहल माना जा रहा है।
