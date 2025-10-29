राजस्थान के 12 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 5 दिन बाद फिर एक्टिव होगा नया वेदर सिस्टम; 24 घंटे में यहां रेकॉर्ड तोड़ बारिश

मौसम केन्द्र के अनुसार अरब सागर की खाड़ी में एक अवदाब बनने और एक परिसंचरण तंत्र उत्तर-पूर्वी राजस्थान व आसपास क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है। इसके असर से राज्य के दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश हुई। वहीं, इसके अलावा वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में एक तीव्र चक्रवर्ती तूफान "मोंथा" आंध्रप्रदेश तट के पास बना हुआ है। इस चक्रवाती तूफान के असर से राजस्थान में आने वाली पूर्वी हवाओं में नमी की मात्रा बढ़ गई है।