RSSB : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के लिए RSSB की गाइडलाइन, ड्रेस कोड को लेकर सख्त नियम, पढ़ें

RSSB New Rule : राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के लिए RSSB नए और सख्त नियम लेकर आया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी RSSB की इस गाइडलाइन का अगर पालन नहीं करेंगे तो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों को जींस पहनकर आने पर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में नकल रोकने व पेपर लीक को रोकने के लिए बोर्ड प्रशासन ने यह फैसला किया है।
अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड तय करते हुए यह फैसला लिया गया है कि अभ्यर्थियों को जिंस पहनकर नही आना होगा। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों को बालों में सामान्य रबड़ बैड पहन कर आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर आना होगा। अभ्यर्थियों की सख्ती से जांच पड़ताल करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।
पुरुष अभ्यर्थी को आधी-पूरी बाजू का शर्ट, टी-शर्ट पहन कर आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। जबकि महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, साड़ी, आधी-पूरी बाजू का कुर्ता पहन कर आ सकते हैं।