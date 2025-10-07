बीकानेर में 2 ट्रकों की आमने-सामने हुई भीषण भिड़ंत, आग से जिंदा जला ड्राइवर, लोग बेबस देखते रहे

भिड़ंत के बाद लगी आग। फोटो- पत्रिका
बीकानेर। राष्ट्रीय राजमार्ग-62 पर मलकीसर बस स्टैण्ड के समीप मंगलवार को दो ट्रकों की आमने-सामने हुई भीषण भिड़ंत के बाद दोनों में आग लग गई। हादसे में एक ट्रक के चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं दूसरे ट्रक का चालक घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
लूणकरनसर थानाधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई ने बताया कि राजमार्ग-62 पर मलकीसर बस स्टैण्ड के समीप मंगलवार को सूरतगढ़ से लूणकरनसर की तरफ ईंटों से भरे ट्रक की सामने से बजरी लेकर आ रहे ट्रक की जबदस्त भिड़न्त हो गई। दोनों ट्रक की भिड़न्त से आग लग गई। आग से एक ट्रक के चालक जामसर थाना क्षेत्र के ग्राम कालासर निवासी सीताराम (21) पुत्र मोटाराम जाट की कैबिन में फंसने से मौके पर ही जलने से दर्दनाक मौत हो गई। दूसरे ट्रक का चालक घायल हो गया।
भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग में फंसे चालक को बचाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन तेज लपटों से घिरे ट्रकों को देखकर लोग बेबस नजर आए। हादसे के बाद पुलिस वृताधिकारी नरेन्द्र पूनियां, राजस्व तहसीलदार विनोद पूनियां, थानाधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई समेत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा आग पर काबू पाने के लिए बीकानेर से दमकल बुलाई गई।
दमकल के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया तथा करीब पांच घण्टे बाद काफी मशक्कत के बाद ट्रक में जले चालक का शव निकाला जा सका। हादसे में जलने से दोनों ट्रक कबाड़ बन गए तथा ट्रकों को जेसीबी व क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया। पुलिस ने मृतक के चाचा मांगीलाल पुत्र डूंगरराम जाट की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया।
