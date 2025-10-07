बीकानेर में 2 ट्रकों की आमने-सामने हुई भीषण भिड़ंत, आग से जिंदा जला ड्राइवर, लोग बेबस देखते रहे

लूणकरनसर थानाधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई ने बताया कि राजमार्ग-62 पर मलकीसर बस स्टैण्ड के समीप मंगलवार को सूरतगढ़ से लूणकरनसर की तरफ ईंटों से भरे ट्रक की सामने से बजरी लेकर आ रहे ट्रक की जबदस्त भिड़न्त हो गई। दोनों ट्रक की भिड़न्त से आग लग गई। आग से एक ट्रक के चालक जामसर थाना क्षेत्र के ग्राम कालासर निवासी सीताराम (21) पुत्र मोटाराम जाट की कैबिन में फंसने से मौके पर ही जलने से दर्दनाक मौत हो गई। दूसरे ट्रक का चालक घायल हो गया।