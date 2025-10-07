Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

SMS अस्पताल अग्निकांड के बाद जागा जोधपुर MDM प्रशासन, आग लगने की हुई मॉक ड्रिल, स्मॉक डिटेक्टर जांचे

एमडीएम अस्पताल की नई बनी बिल्डिंग में अलार्म और स्मॉक डिटेक्टर हैं, जबकि पुरानी बिल्डिंग अब भी भगवान भरोसे है।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 07, 2025

Mock drill in MDM Hospital

एमडीएम अस्पताल में मॉक ड्रिल करती टीम। फोटो- पत्रिका

जोधपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मथुरादास माथुर (MDM) में जयपुर के एसएमएस अस्पताल अग्निकांड जैसे गंभीर हादसे को रोकने के लिए जाग हुई। अस्पताल अधीक्षक की मौजूदगी में स्टाफ ने मॉक ड्रिल की है। इस ड्रिल के जरिए स्मॉक डिटेक्टर जांचे गए और कर्मचारियों को आग बुझाने के यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई।

जनाना विंग में लगी थी आग

इससे पहले राजस्थान पत्रिका ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था परखने के साथ सत्यता उजागर की थी। इसमें सामने आया कि न तो फायर एग्जिट जैसी व्यवस्था है और न ही अलार्म काम करते हैं। पिछली बार जब जनाना विंग में आग लगी तो इन सभी उपकरणों की जांच की गई थी। इसके बाद अब मंगलवार को एक बार फिर से वर्कशॉप टीम ने एमडीएम की नई विंग में लगे स्मॉक डिटेक्टर व अलार्म की जांच की है।

कई मंजिल पर यह अलार्म चल रहे थे। इसके अलावा टीम के सदस्यों व अन्य कर्मचारियों को फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस मौके पर चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित, वर्कशॉप चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंकित सोनी, डॉ. सुभाष बलारा, वर्कशॉप के विपिन पुरोहित, गोपाल व्यास सहित अन्य मौजूद रहे।

नए में है, पुराने में व्यवस्था नहीं

एमडीएम अस्पताल की नई बनी बिल्डिंग में अलार्म और स्मॉक डिटेक्टर हैं, जबकि पुरानी बिल्डिंग अब भी भगवान भरोसे है। वहां सिस्टम अपग्रेड करने के लिए लाखों रुपए का बजट चाहिए, जिसकी अनुमति नहीं मिल रही। अभी भी कई वार्ड और जांच केन्द्र पुराने भवन में ही संचालित होते हैं।

SMS Hospital Fire : उलझन में 10-10 लाख का मुआवजा, सभी मृतकों के परिजनों को मिलेगी मदद या नहीं, जानिए क्यों
जयपुर
rajasthan news

rajasthan news in hindi

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

07 Oct 2025 06:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / SMS अस्पताल अग्निकांड के बाद जागा जोधपुर MDM प्रशासन, आग लगने की हुई मॉक ड्रिल, स्मॉक डिटेक्टर जांचे

बड़ी खबरें

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

आर्ट्स वीक : कला, ध्वनि, स्मृति व पदार्थ का जीवंत संगम…बेकार चीजों से बनाए वाद्य यंत्र

Jodhpur Arts Week
जोधपुर

Jodhpur Accident: जोधपुर में हॉस्टल के बाहर छात्र को कार से रौंदा, RPS अधिकारी जब्बरसिंह सस्पेंड

RPS Jabbar Singh
जोधपुर

Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों ने फिर दिया झटका, इतनी बढ़ गई कीमत, जानिए नए भाव

Gold-Silver Price
जोधपुर

Heavy Rain Alert: रात में मौसम दिखाएगा रौद्र रूप, चमकेगी बिजली-गिर सकते हैं ओले, भारी बारिश मचाएगी कोहराम

Lightning, Hailstorm and Heavy Rain Alert
जोधपुर

CBI ने रीक्रिएट किया लवली कंडारा एनकाउंटर का खौफनाक सीन, डिगाड़ी की धूल में 4 साल बाद फिर फायरिंग की गूंज

Lovely Kandara encounter
जोधपुर
