SMS Hospital Fire : उलझन में 10-10 लाख का मुआवजा, सभी मृतकों के परिजनों को मिलेगी मदद या नहीं, जानिए क्यों

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आठ मौत हुई है। इनमें दो मौत आगरा निवासी सर्वेश और सवाई माधोपुर निवासी दिगंबर वर्मा की भी हुई है। लेकिन एसएमएस अस्पताल प्रशासन की ओर से ​अ​ग्निकांड में जारी मृतकों की सूची में यह दो नाम नहीं है। यानी की यह दो मृतक मुआवजे से वंचित हो सकते है।