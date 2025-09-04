Bikaner: महिला ने पूर्व सरपंच पर पिस्टल के दमपर बलात्कार का लगाया आरोप, कहा- अगवा करने की दिया है धमकी

बीकानेर। जिले की नोखा तहसील में एक महिला ने पूर्व सरपंच और कांग्रेस पार्टी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मेघसिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने नोखा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में दावा किया है कि आरोपी ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया और लगातार धमकाकर शारीरिक शोषण करता रहा।
महिला का कहना है कि वह पति से अलग बच्चों के साथ रहती है और गुजारे के लिए टिफिन बनाने का काम करती है। इसी दौरान उसकी जान-पहचान मेघसिंह से हुई, जो उसके यहां टिफिन लेने आता था।
पीड़िता के मुताबिक, 3 फरवरी 2024 को आरोपी ने गाड़ी न होने का बहाना बनाकर उसे बालाजी नगर स्थित अपने घर टिफिन देने बुलाया। जब वह पहुंची तो आरोपी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर उसने आलमारी से पिस्तौल निकालकर कनपटी पर तान दी और उसके साथ दुष्कर्म किया।
एफआईआर में महिला ने बताया है कि आरोपी ने उस दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया और वायरल करने की धमकी देकर कई बार अपने घर और रेस्टोरेंट पर बुलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने दावा किया कि वह लंबे समय से आरोपी की दबंगई और धमकियों का शिकार होती रही।
महिला ने पुलिस को बताया कि बीते दस दिनों से आरोपी वॉट्सऐप पर अश्लील संदेश भेज रहा था और फोन पर लगातार परेशान कर रहा था। जब उसने मिलने से इनकार किया तो आरोपी ने धमकी दी कि उसकी पहुंच ऊंचे स्तर तक है और गैंगस्टरों से भी पहचान है। यहां तक कि उसने महिला को अगवा करवाकर जान से मरवाने की धमकी भी दी।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है और मामले की तफ्तीश जारी है।