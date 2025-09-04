Bikaner: महिला ने पूर्व सरपंच पर पिस्टल के दमपर बलात्कार का लगाया आरोप, कहा- अगवा करने की दिया है धमकी

महिला ने पुलिस को बताया कि बीते दस दिनों से आरोपी वॉट्सऐप पर अश्लील संदेश भेज रहा था और फोन पर लगातार परेशान कर रहा था। जब उसने मिलने से इनकार किया तो आरोपी ने धमकी दी कि उसकी पहुंच ऊंचे स्तर तक है और गैंगस्टरों से भी पहचान है। यहां तक कि उसने महिला को अगवा करवाकर जान से मरवाने की धमकी भी दी।