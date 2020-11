त्योहारी सीजन में Hero Xtreme 200S BS6 हुई लॉन्च, जानिए दाम और काम

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में वाहन निर्माताओं द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लगातार नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं। इस कड़ी में हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी नवीनतम BS6 Hero Xtreme 200S को मंगलवार को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 1,15,715 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है। इस कीमत से यह नई बाइक BS4 Xtreme 200S की तुलना में 13,000 ज्यादा महंगी हो गई है। BS4 की कीमत 1.05 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) थी।

BS6 उत्सर्जन मानक वाले इंजन के साथ अब इस मोटरसाइकिल को हीरो की XSens तकनीक के साथ एक ऑयल-कूलर मिलता है, जिसे फ्यूल इंजेक्शन के लिए प्रोग्राम किया गया है। हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी बेहतर स्थायित्व, बिना ज़्यादा गरम हुए बेहतर हीट एक्सचेंज प्रदान करती हैं।

नई 200 सीसी मोटर 8,500 आरपीएम पर 17.8 bhp की ताकत और 6,500 आरपीएम पर 16.4 Nm का पीक टॉर्क आउटपुट देती है, जो कि बीएस 4 मॉडल से मामूली कम है।

