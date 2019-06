KTM RC 125 को महज 5,000 रुपये में करवाएं बुक, लॉन्च होते ही आपको होगी डिलीवर

नई दिल्ली: बाइक निर्माता कंपनी केटीएम ( ktm bikes ) जल्द ही देश में नई स्पोर्ट्स मोटरसाइकल ( Sports Bike ) KTM RC 125 लाॅन्च करने जा रहा है। यह कंपनी सबसे सस्ती बाइक होने वाली है जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि इस बाइक की लॉन्चिंग से पहले ही देश भर के तमाम डीलरशिप्स पर KTM RC 125 की बुकिंग शुरू हो गई है। इस बाइक को आप 5 हजार रुपये का टोकन मनी देकर आसानी से बुक कर सकते हैं।

हाल ही में इस बाइक का एक टीजर विडियो भी आया है जिसे देखने के बाद ये बात पता चल रही है कि यह बाइक ऑरेंज-ब्लैक कलर में लॉन्च होगी। इससे पहले भी मार्केट में KTM की जितनी भी बाइक्स लॉन्च की गई हैं वो सभी ऑरेंज और ब्लैक कलर में ही लॉन्च हुई है। इसके अलावा बाइक एक और कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी। भारत में आने वाली आरसी 125 काफी हद तक इंटरनैशनल मॉडल जैसी होगी। जानकारी के मुताबिक़ इस बाइक को टेस्ट रन के दौरान स्पॉट किया जा चुका है।

इंजन और फीचर्स

ऐसा माना जा रहा है कि आरसी 125 में इंजन के साथ ज्यादातर KTM Duke 125 जैसे ही रहेंगे। ऐसे इस बाइक में 124.7cc, सिंगल-सिलिंडर, DOHC, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया जा सकता है जो 14.5hp का पावर और 12Nm टॉर्क जनरेट करता है। ऐसा माना जा रहा है कि KTM RC 125 में डुअल चैनल एबीएस ( abs ) दिया जा सकता है।

कीमत

जानकारी के अनुसार इस बाइक की कीमत 1.5 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। ऐसे में अगर आप भी ये बाइक खरीदना चाहते हैं तो अभी से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं जिसके लिए आपको महज 500 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे।

Get ready to unlock the Moto GP racer in you! The all-new KTM RC 125 is arriving soon.

Stay Tuned! #KTMIndia #ReadyToRace #RC125 #MotoGPGene pic.twitter.com/9DxLAdNJ6G